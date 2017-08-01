Як буковинцю зареєструвати право на земельну ділянку?

Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
12:03
18 серпня

Робота Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області за 2017 рік

12:01
18 серпня

Фіскали Буковини запрошують платників ПДВ на зустріч

10:20
18 серпня

У працюючого студента є право на підвищений розмір пільги

10:19
18 серпня

Затверджено порядок переходу платників податку на прибуток до подання спрощеної податкової декларації та форма такої декларації

10:18
18 серпня

Як оподатковується дохід від продажу транспортних засобів

09:37
18 серпня

На міському сміттєзвалищі встановлять камери відеоспостереження

09:21
18 серпня

Повідомлення для підтвердження реальності операцій по зупинених накладних подаються лише в електронному вигляді

09:17
18 серпня

З 12 серпня змінено критерії блокування реєстрації податкової накладної

09:09
18 серпня

У Чернівецькій області 7 тисяч офіційних безробітних - статистика

09:07
18 серпня

Чого і скільки вже зібрали на полях Буковини

08:38
18 серпня

Рятувальники нагадують буковинцям про небезпеку спалювання трави, сміття, стерні

08:33
18 серпня

І сьогодні частина Чернівців буде без води

12:07
17 серпня

Як змінити прізвище 14-16 річним буковинцям?

11:45
17 серпня

До уваги платників податків: режим роботи ЦОПів у святкові та вихідні дні серпня 2017 року!

11:44
17 серпня

Буковинські платники податків направили до фіскальної служби 216 письмових звернень

11:43
17 серпня

З початку року митниця Буковини забезпечила надходжень до держбюджету в сумі 1 мільярд 370 мільйонів гривень

10:03
17 серпня

Дані про спрощенця - в «Реєстрі платників єдиного податку»

10:01
17 серпня

Ще є час звірити дані по нерухомості з податковою інспекцією

10:00
17 серпня

Громада Чернівців на паркуванні та готелях заробила 760 тис. грн.

09:58
17 серпня

До уваги громадян, які приватизують земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

09:04
17 серпня

Дружина загиблого героя народила донечку

08:39
17 серпня

Доходи бюджету Пенсійного фонду Буковини цьогоріч зросли на майже 90 мільйонів гривень

08:37
17 серпня

"Пульс" – за новим номером!

08:36
17 серпня

До 29 серпня - термін сплати за землю та нерухомість! - нагадує Чернівецька ОДПІ

08:33
17 серпня

Про податок на нерухомість у Чернівцях – з начальником Чернівецької ОДПІ

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Патріарх Кирил проти єпископа ЖараНа Буковині влада зникла, як катран з плотуНа Буковині не буде безвізу через пункти пропуску. ЕС з ...Понад 20 відсотків буковинців не склали ЗНО з українськ ...Іван РИБАК лідирує за показниками роботи в окрузі на Бу ...Губернатор Буковини Фищук звільнить начальника управлін ...У Миколи Салагора народилася донькаМер Конотопа Артем Семеніхін пройшов 250 кілометрів, що ..."Не пытайтесь нас завоевать, у нас такой опыт партизан ...Чернівецькі депутати підняли зарплати «простим людям»"Жити по-новому": після Саакашвілі собівартість ремон ...Ліквідовано канал торгівлі людьми з України до Великобр ...Як поводитись працівнику під час візиту інспектора прац ...У яких випадках надається соціальна відпустка на дитину ...Путильський інвестор голосно відповідає фіскалам
Що, Де, Коли
22 серпня о 8.00
22 серпня о 8.00
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


Календар
«    Серпень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Партнери

Як буковинцю зареєструвати право на земельну ділянку?

Сьогодні, 08:56 / Коментарів: 0
Як буковинцю зареєструвати право на земельну ділянку?


Зареєструвати власність чи інші права (оренду, сервітут, суперфіцій, емфітевзис і т. і.) на землю можна через місцевий центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), який приймає документи для держреєстрації речових прав на нерухоме майно, або у нотаріуса. Саме після реєстрації в держреєстрі речових прав на нерухоме майно, виникає, змінюється чи припиняється відповідне право.

Для довідки. Правила реєстрації прав на нерухоме майно, у тому числі на земельну ділянку, визначені, зокрема Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127, яка набрала чинності з 01.01.2016 р.
Якщо згадати, то до 2013 року право власності на землю підтверджувалось державним актом про право власності на земельну ділянку, який можна було отримати в місцевому органі Держкомзему.

Сьогодні ж, після включення даних про земельну ділянку до державного земельного кадастру та отримання в місцевому управлінні Держгеокадастру витягу з ДЗК, необхідно звернутись до місцевого ЦНАПу чи нотаріуса для реєстрації вашого права на земельну ділянку. В ЦНАПі можна зареєструвати право власності, оренди, сервітут, суперфіцій, емфітевзис, обтяження на нерухоме майно тощо. Найпоширенішим випадком звичайно є саме реєстрація права власності на земельну ділянку, покроковий порядок зі зразками документів якої ми і розглянемо нижче.


1. Спочатку необхідно визначитись зі зручним для Вас центром надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріусом, до яких можна звернутись щодо реєстрації. Адреси місцевих ЦНАПів, яким слід подавати документи для реєстрації права власності на земельну ділянку можна знайти, зокрема в інтернеті. В ЦНАПі ви оплачуєте виключно адміністративний збір, проте там можуть бути черги. У нотаріуса навпаки – дорожче (адмінзбір + послуги нотаріуса), але все зручно і без черг.

2. Далі необхідно підготувати пакет документів для подачі до місцевого ЦНАПу чи нотаріуса, який включатиме:

• витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК);
• копію та оригінал паспорту заявника;
• копію та оригінал ідентифікаційного номеру;
• підтвердження оплати адміністративного збору (0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 2017 р. - це 160 грн.);
• документ - підстава виникнення права на ділянку (договір купівлі-продажу (дарування, міни і т.і.), рішення суду, свідоцтво на спадщину, тощо);
• довіреність, якщо документи подаються представником (нотаріально засвідчена, якщо від фізичної особи);
• оригінал та копію паспорту, ідентифікаційного номеру представника, якщо документи подаються представником.

Заява про реєстрацію права друкується держреєстратором або нотаріусом та підписується заявником на місці.

Важливо також те, що витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК) не має потреби подавати у випадку, коли документи, які є підставою виникнення, переходу чи припинення права власності або інших прав, містять в собі інформацію про кадастровий номер.
З деякими випадками присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці можна ознайомитись в розділі технічна документація щодо встановлення меж земельної ділянки.

3. Загальний строк розгляду поданих державному реєстратору документів складає 5 робочих днів (не календарних!). Зі спливом вказаного строку, за бажанням, можна буде отримати від державного реєстратора витяг з реєстру. Порядок передбачає, що рішення держреєстратора розміщується на сайті Мінюсту та має таку ж юридичну силу, як і паперове підтвердження реєстрації права.
Слід також зазначити, що Закон надає можливість скоротити п'ятиденний строк до 2 днів, 24х та 2х годин, проте збір за реєстрацію права в таких випадках буде значно більшим.

Після реєстрації свого права в Державному реєстрі речових прав, ви станете повноправним власником земельної ділянки та в подальшому зможете розпорядитись нею за власним розсудом (в тому числі, продати, подарувати, обміняти, тощо).

Нагадаємо, що до 2016 р., за результатами реєстрації права можливо було отримати один з таких документів:

• витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
• свідоцтво з Державного реєстру прав (тільки для новосформованих земельних ділянок, які надавались на підставі рішення місцевої ради/розпорядження держадміністрації/наказу обласного управління Держгеокадастру або заяви власника, в разі зміни цільового призначення чи поділу земельної ділянки).
Зараз можна отримати тільки витяг про проведену державну реєстрацію прав. Крім того, ви маєте можливість отримати інформацію про будь-який об'єкт нерухомості в формі інформаційної довідки самостійно через Кабінет електронних сервісів Мінюсту.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області
СХОЖІ НОВИНИ:
Удосконалено порядок надання інформації з Державного реєстру прав на нерухо ...Як зареєструвати права на нерухоме майно в скорочені строки?Деякі види послуг у сфері державної реєстрації прав на нерухомість можна бу ...Мін’юст обновив форми заяв у сфері державної реєстрації речових прав на нер ...УДОСКОНАЛЕНО ПОРЯДОК ДЕРЖРЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"