Як отримати допомогу на поховання?

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Новини
12:03
18 серпня

Робота Управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області за 2017 рік

12:01
18 серпня

Фіскали Буковини запрошують платників ПДВ на зустріч

10:20
18 серпня

У працюючого студента є право на підвищений розмір пільги

10:19
18 серпня

Затверджено порядок переходу платників податку на прибуток до подання спрощеної податкової декларації та форма такої декларації

10:18
18 серпня

Як оподатковується дохід від продажу транспортних засобів

09:37
18 серпня

На міському сміттєзвалищі встановлять камери відеоспостереження

09:21
18 серпня

Повідомлення для підтвердження реальності операцій по зупинених накладних подаються лише в електронному вигляді

09:17
18 серпня

З 12 серпня змінено критерії блокування реєстрації податкової накладної

09:09
18 серпня

У Чернівецькій області 7 тисяч офіційних безробітних - статистика

09:07
18 серпня

Чого і скільки вже зібрали на полях Буковини

08:38
18 серпня

Рятувальники нагадують буковинцям про небезпеку спалювання трави, сміття, стерні

08:33
18 серпня

І сьогодні частина Чернівців буде без води

12:07
17 серпня

Як змінити прізвище 14-16 річним буковинцям?

11:45
17 серпня

До уваги платників податків: режим роботи ЦОПів у святкові та вихідні дні серпня 2017 року!

11:44
17 серпня

Буковинські платники податків направили до фіскальної служби 216 письмових звернень

11:43
17 серпня

З початку року митниця Буковини забезпечила надходжень до держбюджету в сумі 1 мільярд 370 мільйонів гривень

10:03
17 серпня

Дані про спрощенця - в «Реєстрі платників єдиного податку»

10:01
17 серпня

Ще є час звірити дані по нерухомості з податковою інспекцією

10:00
17 серпня

Громада Чернівців на паркуванні та готелях заробила 760 тис. грн.

09:58
17 серпня

До уваги громадян, які приватизують земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

09:04
17 серпня

Дружина загиблого героя народила донечку

08:39
17 серпня

Доходи бюджету Пенсійного фонду Буковини цьогоріч зросли на майже 90 мільйонів гривень

08:37
17 серпня

"Пульс" – за новим номером!

08:36
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До 29 серпня - термін сплати за землю та нерухомість! - нагадує Чернівецька ОДПІ

08:33
17 серпня

Про податок на нерухомість у Чернівцях – з начальником Чернівецької ОДПІ

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
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Що, Де, Коли
22 серпня о 8.00
22 серпня о 8.00
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Як отримати допомогу на поховання?

Сьогодні, 08:43 / Коментарів: 0
Як отримати допомогу на поховання?Відповідно до статті 45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» допомога на поховання надається у разі смерті застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні, крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві.

До членів сім’ї застрахованої особи, а також членів сім’ї, які перебували на її утриманні:
1) дружини (чоловіка);
2) дітей, братів, сестер та онуків, які не досягли 18 років або старших цього віку, якщо вони стали інвалідами до 18 років (братів, сестер та онуків — за умови, що вони не мають працездатних батьків), а студентів та учнів середніх професійно-технічних та вищих навчальних закладів з денною формою навчання — до 23 років;
3) батька, матері;
4) діда та баби за прямою лінією спорідненості.

Не вважаються такими, що перебували на утриманні застрахованої особи, члени сім’ї, які мали самостійні джерела засобів до існування (одержували заробітну плату, пенсію тощо).

Для прикладу, якщо померла Ваша мама чи батько, які вже не працювали, і були на Вашому утриманні, то Ви маєте право на отримання цієї допомоги.
Потрібно зазначити, що допомога надається застрахованій особі, члену її сім’ї або іншим юридичним чи фізичним особам, які здійснили поховання.
Важливо сказати, що звернутися за призначенням допомоги на поховання можна в будь-який час (оскільки терміни давності для звернення за допомогою не встановлені). При цьому розмір допомоги визначатиметься виходячи з дати смерті, а не на дату звернення за нею.

Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого органом реєстрації актів громадянського стану.

Особа, яка звертається за допомогою на поховання, подає заяву про виплату допомоги та довідку про смерть пенсіонера або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання в оригіналі (додаток 15 до Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 №1269/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.07.2008 за № 691/15382).

На виконання постанови правління Фонду соціального страхування України «Про встановлення розміру допомоги на поховання» від 08.02.2017 № 17 наказом Виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 30.03.2017 встановлено розмір допомоги на поховання з 01 березня 2017 року на рівні 4100 гривень.

При цьому постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 16.11.2011 № 55 "Про встановлення розміру допомоги на поховання", якою починаючи з 01 січня 2012 року установлено розмір допомоги на поховання - 2200 гривень, визнано такою, що втратила чинність.

У зв’язку з цим, з дати набуття чинності постанови правління Фонду соціального страхування України від 08.02.2017 № 17, наголошуємо на необхідності проведення страхувальниками-роботодавцями, у разі призначення та виплати допомоги на поховання по страхових випадках, які настали починаючи з 01 березня 2017 року, доплати до встановленого розміру допомоги на поховання.

Для отримання фінансування на виплату допомоги на поховання страхувальникам необхідно звернутися до робочих органів Фонду із заявою-розрахунком за встановленим зразком, що містить інформацію про нараховані страхувальником застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.

Людмила ПИЛИПІВ
провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства,
правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів,
правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області


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