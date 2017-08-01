Теракт у Барселоні: постраждали громадяни 18 країн

У результаті наїзду фургона на натовп людей загинули 13 осіб, більш як 100 постраждали.Громадяни щонайменше 18 держав постраждали в результаті теракту в центрі Барселони. Про це повідомляє AFP з посиланням на місцеву владу.За даними каталонського уряду, серед постраждалих є громадяни Франції, Німеччини, Іспанії, Нідерландів, Аргентини, Венесуели, Бельгії, Австралії, Угорщини, Перу, Румунії, Ірландії, Греції, Куби, Македонії, Китаю, Італії та Алжиру.Українців серед потерпілих немає.Нагадаємо, ввечері 17 серпня в Барселоні стався теракт: фургон в'їхав у натовп людей в районі пішохідної вулиці Рамбла. Загинули 13 людей, понад 100 постраждали.Поліція затримала двох підозрюваних в теракті, ще один був ліквідований в результаті перестрілки.Триденна жалоба оголошена в КаталоніїТерористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад.