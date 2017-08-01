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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
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Що, Де, Коли
22 серпня о 8.00
22 серпня о 8.00
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Рятувальники нагадують буковинцям про небезпеку спалювання трави, сміття, стерні

Сьогодні, 08:38 / Коментарів: 0
Чернівецький міський відділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області нагадує мешканцям краю, що спалювання сміття та сухі залишки рослинності є небезпечною діяльністю для людей та навколишнього середовища та ще раз звертається зробити все можливе, аби не допускати спалення стерні, залишків сухої рослинності та сміття, на своїх присадибних ділянках та не спричиняти шкоду довкіллю!

Своїми діями ми порушуємо правила пожежної безпеки, невинні на перший погляд спалювання можуть призвести до масштабних пожеж, загрожувати знищенням житлових будівель та життю людей.

Внаслідок необережного поводження з вогнем, чи звичайної людської халатності й необачності на відкритих територіях, господарських угіддях, і навіть практично у центрі населених пунктів горить суха рослинність, що створює велику небезпеку.

Вогнем знищується не лише сухостій, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, погіршується якість ґрунтів, що призводить до зниження урожайності.

Спалювання залишків сухої рослинності та сміття — тягне за собою накладення штрафу на громадян. При притягненні винних осіб до адміністративної відповідальності, враховуються всі обставини правопорушення та тяжкість його наслідків, оскільки статтею 245 Кримінального кодексу України, за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загально-небезпечним способом, передбачено кримінальну відповідальність. Винні особи караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.

Шановні мешканці, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, відмовтесь від спалювання сміття й рослинних залишків! Якщо ви бачите, як спалюють це інші – поясніть, чому це не слід робити.








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