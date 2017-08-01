Рятувальники нагадують буковинцям про небезпеку спалювання трави, сміття, стерні

Чернівецький міський відділ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області нагадує мешканцям краю, що спалювання сміття та сухі залишки рослинності є небезпечною діяльністю для людей та навколишнього середовища та ще раз звертається зробити все можливе, аби не допускати спалення стерні, залишків сухої рослинності та сміття, на своїх присадибних ділянках та не спричиняти шкоду довкіллю!



Своїми діями ми порушуємо правила пожежної безпеки, невинні на перший погляд спалювання можуть призвести до масштабних пожеж, загрожувати знищенням житлових будівель та життю людей.



Внаслідок необережного поводження з вогнем, чи звичайної людської халатності й необачності на відкритих територіях, господарських угіддях, і навіть практично у центрі населених пунктів горить суха рослинність, що створює велику небезпеку.



Вогнем знищується не лише сухостій, але й насіння і коріння живих рослин, пошкоджуються нижні частини дерев і кущів, погіршується якість ґрунтів, що призводить до зниження урожайності.



Спалювання залишків сухої рослинності та сміття — тягне за собою накладення штрафу на громадян. При притягненні винних осіб до адміністративної відповідальності, враховуються всі обставини правопорушення та тяжкість його наслідків, оскільки статтею 245 Кримінального кодексу України, за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загально-небезпечним способом, передбачено кримінальну відповідальність. Винні особи караються штрафом від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до п’яти років, ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.



Шановні мешканці, дотримуйтесь правил пожежної безпеки, відмовтесь від спалювання сміття й рослинних залишків! Якщо ви бачите, як спалюють це інші – поясніть, чому це не слід робити.

















