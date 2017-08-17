Теми Дня ТВА четвер, 17.08.2017





Четвер, 17.08.17:

- Як працює програма "Теплі кредити" та хто може нею скористатися?

- У Чернівцях на вулиці Комарова, 31 міжбудинковий проїзд відремонтували лише наполовину.

- На Буковині у ніч на 17 серпня зіткнулись два автомобілі.

- Італійські експерти протягом року навчатимуть чернівецьких педагогів тонкощів інклюзивної освіти.

- У Хотинському районі назрів конфлікт між селянами та представниками влади.

- 23 буковинські призовники вирушили до військових частин Національної гвардії України.