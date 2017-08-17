НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
Четвер, 17.08.17: - Як працює програма "Теплі кредити" та хто може нею скористатися? - У Чернівцях на вулиці Комарова, 31 міжбудинковий проїзд відремонтували лише наполовину. - На Буковині у ніч на 17 серпня зіткнулись два автомобілі. - Італійські експерти протягом року навчатимуть чернівецьких педагогів тонкощів інклюзивної освіти. - У Хотинському районі назрів конфлікт між селянами та представниками влади. - 23 буковинські призовники вирушили до військових частин Національної гвардії України.