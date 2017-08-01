Кругом одні хабарники у Чернівцях

Посадовця Держархіву, якого спіймали на хабарі, взяли під варту та відсторонили від посади
Посадовцю Державного архіву Чернівецької області повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Також, за рішенням суду, його відсторонено від посади та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави в розмірі 128 000 грн.
Нагадаємо, 14.08.2017 правоохоронці затримали вказаного посадовця після одержання 1350 євро неправомірної вигоди.
Дану суму він вимагав та одержав від громадянина за виготовлення та видачу фіктивних архівних довідок про місце народження його батьків.
Досудове розслідування триває, його хід перебуває на контролі керівництва прокуратури Чернівецької області.
Прес-служба прокуратури Чернівецької області