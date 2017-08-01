У Чернівцях затримали хабарника банкіра

Директора філії одного із банків Чернівців затримували в обід у ресторані "Чичері"
Про це повідомляє сайт "СтопКор", пише molbuk.ua
У повідомленні сайту зазначається, що правоохоронці затримали директора "Укрсиббанку", а активісти сайту стали очевидцями цього затримання. Судячи зі світлин, які опублікував ресурс, затримання відбулося поблизу ресторану "Чічері" на проспекті Незалежності у Чернівцях.
Водночас повідомляється, що спецоперацію із викриття та затримання зловмисника провели співробітники СБУ. Представники проекту зафіксували момент затримання та вилучення грошових коштів на відео.
"Директора банку "Укрсиббанк" затримали на отриманні грошових коштів у центрі міста поблизу ресторану. Момент вилучення коштів відбувся о 14.34. На руках у фінансиста було 10 тисяч доларів та 90 тисяч гривень. У таку суму він оцінив зняття фінансових обтяжень з однієї фірми, яка мала борги за кредитом у фінустанові", – зазначив голова чернівецького осередку "Стоп корупції" Микола Петіченко, повідомляє сайт.
Наразі поліція ще не прокоментувала подію.