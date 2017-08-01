Як змінити прізвище 14-16 річним буковинцям?

Постановою Кабінету Міністрів України №477 від 04.07.2017 «Про внесення змін до пункту 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи» внесені зміни до Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи внесені.
Відтепер при прийнятті заяв на зміну імені основним документом, що посвідчує особу 14-16 — річного віку є паспорт громадянина України. Норму, де зазначалося, що для осіб 14-16 — річного віку пред’являється свідоцтво про народження та довідка з місця проживання, виключено. Зміни пов’язані з тим, що тепер для осіб 14-річного віку видається паспорт громадянина України у формі ІD. При цьому свідоцтво про народження до заяви про зміну імені додається на загальних підставах.
Одночасно нагадуємо громадянам, що для зручності та уникнення черг у відділах ДРАЦС Вам надається можливість записатися на прийом до відділів ДРАЦС Чернівецької області на будь-який зручний для Вас час згідно з графіком роботи відділів.
Про це повідомляє Людмила ПИЛИПІВ провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.