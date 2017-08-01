Буковинські платники податків направили до фіскальної служби 216 письмових звернень

Більшість з них громадяни направили до фіскальної служби Буковини через пошту – 190, решту, платники оформили у зручний спосіб та відправили за допомогою електронної пошти - розповідають у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області.
Та продовжують, у січні – липні цього року, автори запитів переважно зверталися з інформацією щодо ухилення від сплати податків та проведення контрольно – перевірочної роботи. Крім того, листувальники цікавилась питанням стосовно відмови від реєстраційних номерів облікових карток платників податків, а також щодо загальнодержавних податків (плата за землю, акцизний податок, ПДФО).
Про це повідомляє Головне управління ДФС у Чернівецькій області.
За результатами розгляду запитів на 202 надано роз’яснення, ще 14 запитів знаходиться на виконанні.
У фіскальному відомстві наголошують, листи, які за змістом є зверненнями громадян (пропозиції, заяви, скарги тощо) обов’язково мають бути оформлені з дотриманням вимог Закону України "Про звернення громадян".
Та нагадують, письмові звернення громадян можна направляти за поштовою адресою: 58013, м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200А. Також звернення приймаються на електронну пошту: cv.official@sfs.gov.ua.