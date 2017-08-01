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Новини
12:07
17 серпня

Як змінити прізвище 14-16 річним буковинцям?

11:45
17 серпня

До уваги платників податків: режим роботи ЦОПів у святкові та вихідні дні серпня 2017 року!

11:44
17 серпня

Буковинські платники податків направили до фіскальної служби 216 письмових звернень

11:43
17 серпня

З початку року митниця Буковини забезпечила надходжень до держбюджету в сумі 1 мільярд 370 мільйонів гривень

10:03
17 серпня

Дані про спрощенця - в «Реєстрі платників єдиного податку»

10:01
17 серпня

Ще є час звірити дані по нерухомості з податковою інспекцією

10:00
17 серпня

Громада Чернівців на паркуванні та готелях заробила 760 тис. грн.

09:58
17 серпня

До уваги громадян, які приватизують земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

09:04
17 серпня

Дружина загиблого героя народила донечку

08:39
17 серпня

Доходи бюджету Пенсійного фонду Буковини цьогоріч зросли на майже 90 мільйонів гривень

08:37
17 серпня

"Пульс" – за новим номером!

08:36
17 серпня

До 29 серпня - термін сплати за землю та нерухомість! - нагадує Чернівецька ОДПІ

08:33
17 серпня

Про податок на нерухомість у Чернівцях – з начальником Чернівецької ОДПІ

08:27
17 серпня

На Буковині внаслідок автопригод загинув неповнолітній

15:52
16 серпня

Поліцейські викрили чернівецького шахрая під час збуту ним наркотиків

15:04
16 серпня

Плата за оренду земельних ділянок

15:03
16 серпня

За крадіжки буковинець сяде за ґрати

13:21
16 серпня

Фіскали Буковини запрошують платників ПДВ на зустріч

13:19
16 серпня

Понад 27,7 тисяч митних декларацій оформили на буковинській митниці за сім місяців 2017 року

12:58
16 серпня

У Миколи Салагора народилася донька

11:54
16 серпня

Для підприємств є обов’язковим планування заходів по евакуації

11:05
16 серпня

Право на реєстрацію податкових накладних зберігається протягом 365 днів

11:04
16 серпня

Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

11:03
16 серпня

Чернівецькі підприємства сплатили більше 59 мільйонів податку на прибуток

09:59
16 серпня

Зовнішня торгівля послугами підприємств Чернівецької області у І півріччі 2017 року

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
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Що, Де, Коли
17 серпня о 11.00
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг для журналістів, в якому візьмуть участь італійські експерти, які перебувають в Чернівцях за ініціативи адміністрації Чернівецької ЗОШ №24 ім. О. Кобилянської в рамках міжнародного співробітництва і розвитку спільної роботи над пілотним проектом децентралізованого співробітництва «Добробут, виховання дітей і шкільна інклюзія: заходи для дітей з особливими потребами в Україні» з метою сприяння включенню інклюзивної системи в школу, підтримки сімей та покращення умов для дітей з обмеженими можливостями.
17 серпня о 14.00
Засідання круглого столу на тему «Забезпечення інтересів людей з інвалідністю при паркуванні автотранспорту в м. Чернівці».
за адресою вул. С. Бандери 11
17 серпня о 12.15
в каб.202 Ратуші відбудеться прес-конференція заступника міського голови Володимира Середюка, представників "Ощадбанку" та "Украгазбанку", голови ОСББ Тарас Кузика щодо реалізації урядової ініціативи "Теплі кредити", співпрацю з об"єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, ідшкодування з міського бюджету та державного бюджету за кредити, взяті на заходи з підвищення енергоефективності.
22 серпня о 8.00
22 серпня о 8.00
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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З початку року митниця Буковини забезпечила надходжень до держбюджету в сумі 1 мільярд 370 мільйонів гривень

Сьогодні, 11:43 / Коментарів: 0
Про це повідомили на Чернівецькій митниці ДФС. Загалом, внесок митників Чернівеччини да загального фонду за підсумками січня-липня 2017 року 1369,9 мільйонів гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення надходжень податків та зборів на 297,3 млн.грн.

У розрізі митних платежів за сім місяців поточного року надходження склали: мито – 182,6 млн. грн. податок на додану вартість – 1157,1 млн. грн., акциз – 11,4 млн. грн. Надходження з єдиного збору, плати за митне оформлення та інші платежі склали 18,8 млн. грн.

Упродовж січня – липня 2017 року в зоні діяльності митниці здійснювалось митне оформлення таких основних бюджетоформуючих товарів, як електричні машини та обладнання, відео та аудіоапаратура - сплачено 553,4 млн. грн., нитки синтетичні або штучні – 139,8 млн. грн., засоби наземного транспорту – 82,5млн. грн., овочі та коренеплоди – 75,8 млн.грн., реактори, котли, машини, обладнання – 66,1 млн.грн.
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