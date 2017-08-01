З початку року митниця Буковини забезпечила надходжень до держбюджету в сумі 1 мільярд 370 мільйонів гривень

Про це повідомили на Чернівецькій митниці ДФС. Загалом, внесок митників Чернівеччини да загального фонду за підсумками січня-липня 2017 року 1369,9 мільйонів гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року відбулося збільшення надходжень податків та зборів на 297,3 млн.грн.
У розрізі митних платежів за сім місяців поточного року надходження склали: мито – 182,6 млн. грн. податок на додану вартість – 1157,1 млн. грн., акциз – 11,4 млн. грн. Надходження з єдиного збору, плати за митне оформлення та інші платежі склали 18,8 млн. грн.
Упродовж січня – липня 2017 року в зоні діяльності митниці здійснювалось митне оформлення таких основних бюджетоформуючих товарів, як електричні машини та обладнання, відео та аудіоапаратура - сплачено 553,4 млн. грн., нитки синтетичні або штучні – 139,8 млн. грн., засоби наземного транспорту – 82,5млн. грн., овочі та коренеплоди – 75,8 млн.грн., реактори, котли, машини, обладнання – 66,1 млн.грн.