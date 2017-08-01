На Буковині пройде перший театральний фестиваль

З 18 по 20 серпня в с. Подвірне Чернівецької обл. вперше пройде фестиваль «Справжніх Театральних Патріотів».
Захід приурочений до Дня Незалежності України і має на меті популяризацію театрального мистецтва та «прокладання театральної дороги» до села.
Участь у фестивалі візьмуть театрали з усієї країни. Зокрема митці з Мукачево, Харкова, Хмельницького, Києва, Чернівців. Протягом трьох вечорів (18, 19, 20 серпня) на глядачів чекають вистава «Панночка» за М. Гоголем (народний театр «ТЕМП»), містерія «Великий льох» Т. Шевченка (драматичний театр Чернівецького центрального палацу культури, а Театральна студія «ВІК» привезе виставу «Ковбойсторі» (м. Київ).
Також під час фестивалю пройдуть цікаві майстер-класи, тренінги, зустрічі з артистами. Зокрема режисер-постановник з Мукачівського драматичного театру Євген Тищук проведе майстер-клас по біомеханіці Вс. Мейєрхольда. Харків’янин, режисер Народного аматорського театру «Дзеркало» (м. Хмельницький) запрошує на акторський тренінг «Досвід». Режисер і актор з Києва Олексій Доричевський підготує з акторами сторітелінг на основі оповідання М. Гоголя «Сорочинський ярмарок».
Тож до зустрічі на фестивалі! Цікаво буде всім!
Організатор фестивалю – Театральна студія «ВІК»