Головна У номері Афіша Конференції Щоденно про злободенне Коментарі Підписка RSS Архів старого сайту Контакти
Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
10:03
17 серпня

Дані про спрощенця - в «Реєстрі платників єдиного податку»

10:01
17 серпня

Ще є час звірити дані по нерухомості з податковою інспекцією

10:00
17 серпня

Громада Чернівців на паркуванні та готелях заробила 760 тис. грн.

09:58
17 серпня

До уваги громадян, які приватизують земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

09:04
17 серпня

Дружина загиблого героя народила донечку

08:39
17 серпня

Доходи бюджету Пенсійного фонду Буковини цьогоріч зросли на майже 90 мільйонів гривень

08:37
17 серпня

"Пульс" – за новим номером!

08:36
17 серпня

До 29 серпня - термін сплати за землю та нерухомість! - нагадує Чернівецька ОДПІ

08:33
17 серпня

Про податок на нерухомість у Чернівцях – з начальником Чернівецької ОДПІ

08:27
17 серпня

На Буковині внаслідок автопригод загинув неповнолітній

15:52
16 серпня

Поліцейські викрили чернівецького шахрая під час збуту ним наркотиків

15:04
16 серпня

Плата за оренду земельних ділянок

15:03
16 серпня

За крадіжки буковинець сяде за ґрати

13:21
16 серпня

Фіскали Буковини запрошують платників ПДВ на зустріч

13:19
16 серпня

Понад 27,7 тисяч митних декларацій оформили на буковинській митниці за сім місяців 2017 року

12:58
16 серпня

У Миколи Салагора народилася донька

11:54
16 серпня

Для підприємств є обов’язковим планування заходів по евакуації

11:05
16 серпня

Право на реєстрацію податкових накладних зберігається протягом 365 днів

11:04
16 серпня

Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

11:03
16 серпня

Чернівецькі підприємства сплатили більше 59 мільйонів податку на прибуток

09:59
16 серпня

Зовнішня торгівля послугами підприємств Чернівецької області у І півріччі 2017 року

09:58
16 серпня

Новодністровська міська рада закупила продукцію з порушенням тендерної процедури

09:16
16 серпня

Внесок чернівецьких працедавців на соцзахист збільшився на третину

09:07
16 серпня

Пенсіонери за віком земельний податок не сплачують

09:06
16 серпня

Внесок чернівецьких працедавців на соцзахист збільшився на третину

Всі Новини »
Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
Всі статті »
Реклама
ЧАС у соцмережах
Ваш гороскоп
ОПИТУВАННЯ
Чи підримуєте ви АТО?
Так
Ні
Утримуюсь
Популярне за тиждень
Патріарх Кирил проти єпископа ЖараМосковські попи стають партійнимиНа Буковині влада зникла, як катран з плотуНа Буковині не буде безвізу через пункти пропуску. ЕС з ...Понад 20 відсотків буковинців не склали ЗНО з українськ ...Іван РИБАК лідирує за показниками роботи в окрузі на Бу ...У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові ...ДФС у Чернівецькій області спростовує "Тихий хутір" н ...Хто з пенсіонерів отримає надбавку до пенсії у понад 10 ...Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Ч ...Майже половина буковинських пенсіонерів отримують пенсі ...Губернатор Буковини Фищук звільнить начальника управлін ...Фейк буковинського Павела для путінської РосіїНАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНУ Миколи Салагора народилася донька
Що, Де, Коли
15 серпня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
17 серпня о 11.00
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг для журналістів, в якому візьмуть участь італійські експерти, які перебувають в Чернівцях за ініціативи адміністрації Чернівецької ЗОШ №24 ім. О. Кобилянської в рамках міжнародного співробітництва і розвитку спільної роботи над пілотним проектом децентралізованого співробітництва «Добробут, виховання дітей і шкільна інклюзія: заходи для дітей з особливими потребами в Україні» з метою сприяння включенню інклюзивної системи в школу, підтримки сімей та покращення умов для дітей з обмеженими можливостями.
17 серпня о 14.00
Засідання круглого столу на тему «Забезпечення інтересів людей з інвалідністю при паркуванні автотранспорту в м. Чернівці».
за адресою вул. С. Бандери 11
17 серпня о 12.15
в каб.202 Ратуші відбудеться прес-конференція заступника міського голови Володимира Середюка, представників "Ощадбанку" та "Украгазбанку", голови ОСББ Тарас Кузика щодо реалізації урядової ініціативи "Теплі кредити", співпрацю з об"єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, ідшкодування з міського бюджету та державного бюджету за кредити, взяті на заходи з підвищення енергоефективності.
22 серпня о 8.00
22 серпня о 8.00
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


Календар
«    Серпень 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Партнери

Ще є час звірити дані по нерухомості з податковою інспекцією

Сьогодні, 10:01 / Коментарів: 0
Громадяни, які отримали податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у випадку незгоди з нарахованими сумами мають можливість звернутись до органу Державної фіскальної служби та провести звірку даних.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Зважаючи на те, що бази даних органів ДФС щодо майна, яке перебуває у власності громадян, знаходяться на стадії наповнення, а також розширення кола платників податку на нерухоме майно, можуть виникати розбіжності між даними платника і контролюючого органу. Тому громадяни, які отримали податкові повідомлення-рішення, мають можливість звернутись до державної податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації) та провести звірку даних щодо об’єктів нерухомості, їх часток, площі, пільги, ставки та нарахованої суми податку. При цьому, їм необхідно пред’явити оригінали документів щодо об’єктів нерухомості, які знаходяться у їх власності.
У разі виявлення розбіжностей податківці вносять зміни до реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, проводять перерахунок суми податку та вручають громадянину нове податкове повідомлення-рішення. При цьому, попереднє вважається скасованим.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу платників, що вони мають можливість попередньо зателефонувати до податкової інспекції, а, у разі необхідності, завітати до Центру обслуговування платників з відповідними документами.
Загалом, цього року повідомлення про сплату податку на нерухоме майно отримали 9100 чернівчан на загальну суму 2,1 млн. грн. Розрахуватись з бюджетом необхідно упродовж 60 днів із дня вручення документа. У 2017 році граничний строк сплати зобов'язання, вказаного у квитанції - 29 серпня.
Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши до Чернівецької ОДПІ за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №№208, 222.
СХОЖІ НОВИНИ:
Не згодні з сумою податку на нерухомість – звіртесь з податковою інспекцієюВиникли розбіжності по нерухомості – звертайтеся до податкової інспекціїДля сплати податку на нерухоме майно чернівчани можуть здійснити звірку дан ...До уваги власників нерухомостіСплачуємо податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Додати коментар
Ім'я:*
Напівжирний Нахилений текст Підкреслений текст Перекреслений текст | Вирівнювання по лівому краю По центру Вирівнювання по правому краю | Вставка смайликів Вибір кольору | Прихований текст Вставка цитати Перетворити вибраний текст з транслітерації в кирилицю Вставка спойлера
Введіть код: *
comments powered by Disqus
Loading...
Яндекс.Метрика
Головна Свіжий випуск Коментарі Афіша Форум Політика ЧасІнформ RSS Архів старого сайту Реклама Контакти
© 2002 - 2013, всі права захищені. Використання (повне чи часткове) матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови розміщення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на chas.cv.uа в першому або другому абзаці, відкрите для індексування. Чернівецька газета "ЧАС"