Упродовж семи місяців цього року до бюджету Чернівців сплачено 759,9 тис. грн. туристичного збору та збору за паркування транспортних засобів, що на 94,1 тис. грн. більше, ніж торік.
Про це повідомляє відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Цього року до бюджету Чернівців надійшло 623,7 тис. грн. збору за місця для паркування транспортних засобів, в тому числі від платників збору – юридичних осіб – 372,9 тис. грн., від суб’єктів господарювання – фізосіб – 250,8 тис. грн. Це на 55,1 тис. грн. перевищує минулорічні надходження.
Любителі мандрів цьогоріч поповнили казну обласного центру на 136,2 тис. грн., це на 39,0 тис. грн., або майже на третину більше, ніж минулого року.
Нагадаємо, що згідно із пп. 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 р. ХІІ ПКУ податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею), і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання.
Разом з тим, не можуть бути платниками туристичного збору особи, які:
а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір;
б) особи, які прибули у відрядження;
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);
г) ветерани війни;
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію Міністерства охорони здоров’я України;
е) діти віком до 18 років;
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади.
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