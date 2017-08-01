До уваги громадян, які приватизують земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

7 червня 2017 року урядом прийнято постанову № 413 «Деякі питання удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними». Цим нормативно-правовим актом була затверджена Стратегія удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

Про це повідомляє Галина ПШЕНИЧКО в. о. начальника управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області.

Згідно вищевказаної Постанови, Кабінет Міністрів України доручив Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державною службою з питань геодезії, картографії та кадастру розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України:

• у двомісячний строк проект постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Типового договору оренди землі;

• у шестимісячний строк проекти відповідних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Стратегії, затвердженої цією постановою.

Нагадаємо, Типовий договір оренди землі затверджений Постановою КМУ від 3 березня 2004 р. № 220 “Про затвердження Типового договору оренди землі“.

У Стратегії зазначається, Держгеокадастр та його територіальні органи при передачі земель сільськогосподарського призначення державної власності в оренду мають:

• при формуванні лотів для продажу прав оренди встановлювати строк дії договору оренди не більше 7 років та стартову ціну лоту – не нижче 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

• у випадку передачі в оренду меліорованих земель і на яких проводиться гідротехнічна меліорація встановлювати строк дії договору оренди не більше 10 років та стартову ціну лоту – не нижче 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки;

• не допускати внесення змін до договору оренди земельної ділянки в частині зменшення розміру орендної плати та/або збільшення строку дії договору оренди земельної ділянки;

• допускати пролонгацію договору оренди земельної ділянки терміном до 25 років у випадку закладки багаторічних насаджень;

• у випадку добровільної відмови юридичної або фізичної особи від земельної ділянки, яка перебуває у користуванні такої особи, передавати таку земельну ділянку в користування за результатами земельних торгів, не допускаючи передачі таких земельних ділянок у приватну власність;

• при надходженні заявок на отримання земельних ділянок для сінокосіння, випасання худоби, городництва передавати в оренду лише за результатами земельних торгів.

Одними з ключових положень даної стратегії зобов’язано Держгеокадастр та його територіальні органи надавати дозволи на розроблення документації із землеустрою та передавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності у приватну власність в межах норм безоплатної приватизації, насамперед учасникам антитерористичної операції; враховувати позицію відповідної сільської та селищної ради під час надання (передачі) земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у власність громадян; у разі добровільної відмови юридичної або фізичної особи від земельної ділянки (у тому числі земельної частки (паю), яка перебуває у власності або користуванні такої особи, передавати таку земельну ділянку в користування за результатами земельних торгів, не допускаючи передачі таких земельних ділянок у приватну власність.

Крім того органи Держгеокадастру зобов’язано формувати перелік земельних ділянок та визначати площу земельних ділянок, яка передається в межах норм безоплатної приватизації на території відповідної області, у межах 25% від площі земельних ділянок, право оренди на яку було продано на території відповідної області у кварталі, що передував поточному кварталу. Тобто площа земель, яка буде передана у власність громадян, в тому числі учасників АТО, у першому кварталі 2018 року не повинна перевищувати 25% від площі земель переданих в оренду на аукціонах у третьому кварталі 2017 року.

У зв’язку з набранням чинності Стратегії, прийняті накази Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, якими надавалися дозволи громадянам, в тому числі учасникам АТО, на розроблення документації із землеустрою з метою передачі земельних ділянок безоплатно у власність, втрачають свою силу з 01.10.2017.

Також стратегією передбачено, що у разі надання дозволів на розроблення документації із землеустрою територіальними органами Держгеокадастру до набрання чинності цією Стратегією на умовах, що суперечать положенням цієї Стратегії, затвердження такої документації здійснюється до кінця кварталу, що настає за кварталом, в якому була схвалена ця Стратегія. Таким чином, громадянам, в тому числі і учасникам АТО, які до 07.06.2017 отримали дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства за межами населених пунктів мають до 15.09.2017 подати на затвердження до Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області розроблені та погоджені відповідно до чинного законодавства проекти землеустрою, так як згідно ст.118 Земельного кодексу України встановлено термін розгляду документації із землеустрою у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.



