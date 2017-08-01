Трирічна робота пропагандонів в справі Іловайська робить свою справу. Багато людей вже не розуміють за що судити керівництво АТО і Генштабу. Адже не було резервів! Адже перевага ворога в 16 разів! Адже Не було армії і досвіду! Адже "добробати зайшли самі"!
Спробую пояснити ще раз. За що засуджений колишній начальник штабу АТО генерал Назаров? За ІЛ - 76. З яким формулюванням? ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ І халатність.
Що робил той же Назаров коли йому повідомляли про вторгнення російських військ? Матеріали розслідування слідчої комісії парламенту дають чітку відповідь. НІЧОГО. Відповіді генералів своїм офіцерам, які доповідають обстановку:
Назаров: "Ідіть нах .. труси, я вас посаджу!"
Муженко : "Не ссать! Це все хе#ня. Ми все це вже проходили!"
Тобто замість чітких команд і необхідних дій не робилося НІЧОГО.
Що було зроблено після того як через кілька днів кільце оточення замкнулося? Згідно власних свідченнь начальник Генштабу ЗСУ телефонує заступнику НГШ країни агресора і погоджує з ним місце і час виходу колон українських військ з Іловайська. Після окупації Криму. Після вбивств українських військових в секторі "Д". Після обстрілів "Градами" наших військ з російської території. Домовився з ворогом по телефону. Без коментарів. Причом тут резерви, досвід або добробати? Спочатку бездіяльність протягом перших двох днів. Потім вивод колон українських військ на заздалегідь подгтовленние позиції ворога.
Надалі генерали заявляли в інтерв'ю що "не вважають Іловайськ поразкою". Це дійсно не поразка. Це блискуче проведена операція по знищенню добровольців і примусу Народу України до Мінського договірняку. Тільки операція ЧУЖОЇ армії і ЧУЖОЇ держави. Для успіху якої ці генерали зробили все що могли. А потім повторили це ще кілька разів протягом війни. У ДАП і Дебальцеве. І судячи з усього, готові повторити ще. Якщо буде команда.
Тепер зрозуміло чому потрібен відкритий суд? І чому ті хто віддавав команди генералам роблять все щоб його не допустити?Семен Семенченко