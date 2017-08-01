"Пульс" – за новим номером!

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що з 20 липня 2017 року громадяни та суб’єкти господарювання зможуть повідомити про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДФС на Сервіс «Пульс», зателефонувавши до Контакт-центру ДФС, за номером 0 800 501-007.
Крім того, обравши відповідний напрямок у меню інтерактивного голосового автовідповідача (цифри від 0 до 7) громадяни та суб’єкти господарювання зможуть:
– отримати інформацію щодо обробки електронної звітності та опрацювання файлів запитів про доходи для призначення субсидій (цифра 0);
– отримати інформаційно-довідкові послуги (цифра 1);
– отримати інформацію щодо електронного цифрового підпису (цифра 2);
– залишити усне зверненння, відповідно до Закону України «Про звернення громадян» (цифра 3);
– залишити інформацію про неправомірні дії або бездіяльність працівників органів ДФС на сервіс «Пульс» (цифра 4);
– залишити інформацію про особу, стосовно якої проводиться перевірка, щодо поширення на неї заборон, відповідно до Закону України «Про очищення влади» (цифра 5);
– залишити повідомлення від працівників ДФС про порушення Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою ДФС (цифра 6);
– отримати довідкову інформацію (цифра 7).