Про податок на нерухомість у Чернівцях – з начальником Чернівецької ОДПІ

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - це місцевий податок, що сплачується платниками за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості і зараховується до місцевого бюджету. Враховуючи наближення граничного терміну сплати (29 серпня) та звернення чернівчан, про особливості сплати цього податку розповів начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк.



Податок на нерухоме майно запроваджено нещодавно, якими документами регламентовано його сплату?

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки є частиною податку на майно. Його адміністрування регламентовано статтею 266 Податкового кодексу України.

Але повноваження щодо пільг з податку на нерухомість, затвердження ставок цього місцевого податку мають виключно органи місцевого самоврядування.

У Чернівцях Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджено рішенням Чернівецької міської ради від 25.06.2015 року №1635, зі змінами від 28.01.2016 року №80 та від 09.02.2017 року №581.



Оскільки юридичні особи самостійно розраховують та декларують суму податку на нерухомість, розкажіть про те, як цей місцевий податок сплачують громадяни?

Фізичні особи - власники об’єктів житлової та нежитлової нерухомості у 2017 році сплачують податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2016 рік.

До 1 липня контролюючий орган надсилає платнику податку за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку та відповідні платіжні реквізити.

Протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення-рішення власники нерухомості, тобто до 29 серпня, сплачують податок до бюджету.

Громадяни, які отримали податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та не згодні з нарахованими сумами мають можливість звернутись до органу Державної фіскальної служби та провести звірку даних.



Поясніть докладніше, що робити чернівчанам, які, наприклад, отримали повідомлення про сплату податку за квартиру, а вона вже кілька років їм не належить?

От для цього, власне, і потрібно звіритись. Зважаючи на те, що бази даних органів ДФС щодо майна, яке перебуває у власності громадян, знаходяться на стадії наповнення, а також розширення кола платників податку на нерухоме майно, можуть виникати розбіжності між даними платника і контролюючого органу. Тому громадяни, які отримали податкові повідомлення-рішення, мають можливість звернутись до державної податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації) та провести звірку даних щодо об’єктів нерухомості, їх часток, площі, пільги, ставки та нарахованої суми податку. При цьому, їм необхідно пред’явити оригінали документів щодо об’єктів нерухомості, які знаходяться у їх власності.

У разі виявлення розбіжностей податківці вносять зміни до реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, проводять перерахунок суми податку та вручають громадянину нове податкове повідомлення-рішення. При цьому, попереднє вважається скасованим.



Розкажіть, чи є пільги з податку на нерухоме майно?

Так, не усім власникам нерухомого майна доведеться сплачувати за нього податок.

Так звана, пільгова площа для квартир незалежно від їх кількості складає 60 м2;

• для житлового будинку-120 м2;

• для різних типів житлового нерухомості (приміром, якщо у власності є і квартира, і будинок) –180 м2.

Наприклад, якщо особа має будинок площею 115 м2, то податок не сплачує, оскільки (не перевищено пільгову площу для будинків – 120 м2). Якщо ж у власності у 2016-му році була квартира площею 155 м2, то доведеться заплатити за 95 м2(155 м2 – пільгові 60 м2 = 95 м2).



Крім неоподатковуваних площ є об‘єкти нерухомого майна, які не оподатковуються?

Так, їх перелік визначений Податковим кодексом, це зокрема: будівлі дитячих будинків сімейного типу, житлова нерухомість, непридатна для проживання, у тому числі у зв‘язку з аварійним станом, житлові об‘єкти, що належать багатодітним та прийомним сім‘ям, дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, яких виховують одинокі матері (батьки) тощо.

Також місцеві ради можуть встановлювати пільги з податку на нерухоме майно.



Які ставки податку у Чернівцях?

Для громадян - власників нерухомості у Чернівцях встановлено такі ставки податку:

За квартиру площею від 60 до 120 кв.м. сплачують 0,1% мінімальної заробітної плати на 1 січня 2016 року – 1378 грн. за 1 кв.м. площі понад 60 кв.м., тобто 1,38 грн. за кв.м.

Наприклад, за квартиру 67 кв. м. доведеться сплатити 9,66 грн. (7Х1,38=9,66).



За квартиру площею понад 120 кв. м.: за площу від 60 до 120 кв. м. – 0,1% мінімальної зарплати за 1 кв.м., за площу, яка перевищує 120 кв. м. і вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м.

Тобто, власнику квартири у 125 кв. метрів доведеться сплатити 151,70 грн. (120-60=60; 60Х1,38=82,80; 5Х13,78=68,90; 82,80+68,90=151,70).

Якщо загальна площа квартири перевищує 300 кв.м сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.

Такі самі ставки і механізм розрахунку податку і для власників житлових будинків. Єдина різниця у площах.

Так, власники житлового будинку площею від 120 до 250 кв.м. сплачують 0,1% за 1 кв.м. площі понад 120 кв.м.

За будинок площею понад 250 кв. м.: за площу від 120 до 250 кв.м. - 0,1% за 1 кв. м; за площу 250 кв.м і вище – ставка податку становить 1% за 1 кв.м.

Якщо загальна площа житлового будинку перевищує 500 кв.м сума податку збільшується на 25 тисяч гривень.

Якщо у власності фізичної особи перебувають різні типи об'єктів житлової нерухомості, то за площу від 180 до 370 кв.м сплачується 0,1% за 1 кв.м, за площу 370 кв.м і вище сплачується 1% за 1 кв.м.



Як сплачувати податок, якщо нерухоме майно належить кільком власникам, наприклад чоловікові та дружині?

Якщо нерухомість знаходиться в частковій власності кількох осіб і розділена в натурі, то сплачувати податок на нерухомість буде кожний власник за свою частку. Якщо ж нерухомість знаходиться в загальній спільній власності кількох осіб та не розділена в натурі, то сплачувати податок буде один із власників за згодою.

Пільга по сплаті податку у такому випадку надається конкретному громадянину на ті метри житлової нерухомості, які є його власністю як окремо зареєстровані у держреєстрі.

Тобто, коли квартирою у 150 квадратних метрів у рівних частках володіють дві особи і дві частки рахуються в реєстрі як окремі об’єкти, кожному з них належить по 75 квадратних метрів. Оскільки Податковим кодексом передбачена пільга на 60 квадратних метрів для кожного власника, то сплачувати обидва будуть тільки за «зайві» 15 квадратів.

Якщо нерухомість не розділена в натурі і у реєстрі рахується як один об’єкт, яким володіють кілька осіб, тоді оподатковуватися будуть 90 квадратних метрів, оскільки 150 квадратів зменшуються на пільгові 60. При цьому пільга надаватиметься тільки одному з власників, на якого в держреєстрі зареєстрована квартира.

Пільга надається власнику незалежно від кількості квартир. Але при цьому пільги по сплаті податків не надаються на об’єкти, які використовуються власниками для отримання доходів. Наприклад, якщо в одній квартирі людина мешкає а іншу – здає в оренду або використовує як офіс для підприємницької діяльності, тоді за другу квартиру стягують податок без надання пільги.



Які штрафні санкції чекають громадян, які своєчасно не розрахуються із бюджетом?

Сподіваюсь, що усі сплатять у визначені терміни. Але, якщо особа не сплачує узгоджену суму грошового зобов‘язання протягом терміну, визначеного Податковим кодексом, передбачено штраф: при затримці до 30 календарних днів включно, що настають за останнім днем строку сплати – 10% погашеної суми боргу; якщо більше 30 днів – то 20% суми погашеного боргу. Також за кожен день прострочення нараховується пеня.







