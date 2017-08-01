На Буковині внаслідок автопригод загинув неповнолітній

[thumb=left]http://www.chas.cv.ua/uploads/posts/2017-08/1502951204_1.jpg[/thumb Важко травмований чоловік перебуває на лікарняному ліжку. Ще один потерпілий, неповнолітній хлопчик, помер наступного ранку після ДТП.
Жахлива автокатастрофа сталася 15 серпня на автодорозі в межах села Чуньків Заставнівського району. 34-річний уродженець Житомирської області, керуючи автомобілем «Опель Елантра» на іноземній реєстрації, не впорався з керуванням та допустив заїзд в кювет.
Внаслідок ДТП постраждав 12-річний син водія. З численними травмами у стані коми хлопчика терміново доставили до реанімаційного відділення Заставнінської центральної районної лікарні. Лікарі доклали максимальних зусиль, щоб врятувати підлітку життя, але на ранок дитина померла у медичній установі.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
Цього ж дня пізно ввечері у селі Бояни Новоселицького району під колесами автівки на іноземній реєстрації постраждав 38-річний місцевий житель. В той момент, коли останній їхав на велосипеді, на нього здійснив наїзд автомобіль марки «Гольф», під керуванням 39-річного односельчанина.
З численними тілесними ушкодження та травматичним шоком потерпілого госпіталізували до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги.
Медичне освідчення водія «Гольфа» на стан алкогольного сп’яніння показало, що на момент скоєння ДТП чоловік був п’яний.
Відомості за даними фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 (Порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин даних дорожньо-транспортних інцидентів. Проводиться низка експертиз.