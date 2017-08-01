СААКАШВІЛІ ЗАЯВИВ, ЩО ПОВЕРНЕТЬСЯ В УКРАЇНУ 10 ВЕРЕСНЯ ТА ПОПРОСИВ ПОРОШЕНКА НЕ ВЛАШТОВУВАТИ З ЦЬОГО ЦИРК

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10:03
17 серпня

Дані про спрощенця - в «Реєстрі платників єдиного податку»

10:01
17 серпня

Ще є час звірити дані по нерухомості з податковою інспекцією

10:00
17 серпня

Громада Чернівців на паркуванні та готелях заробила 760 тис. грн.

09:58
17 серпня

До уваги громадян, які приватизують земельні ділянки сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

09:04
17 серпня

Дружина загиблого героя народила донечку

08:39
17 серпня

Доходи бюджету Пенсійного фонду Буковини цьогоріч зросли на майже 90 мільйонів гривень

08:37
17 серпня

"Пульс" – за новим номером!

08:36
17 серпня

До 29 серпня - термін сплати за землю та нерухомість! - нагадує Чернівецька ОДПІ

08:33
17 серпня

Про податок на нерухомість у Чернівцях – з начальником Чернівецької ОДПІ

08:27
17 серпня

На Буковині внаслідок автопригод загинув неповнолітній

15:52
16 серпня

Поліцейські викрили чернівецького шахрая під час збуту ним наркотиків

15:04
16 серпня

Плата за оренду земельних ділянок

15:03
16 серпня

За крадіжки буковинець сяде за ґрати

13:21
16 серпня

Фіскали Буковини запрошують платників ПДВ на зустріч

13:19
16 серпня

Понад 27,7 тисяч митних декларацій оформили на буковинській митниці за сім місяців 2017 року

12:58
16 серпня

У Миколи Салагора народилася донька

11:54
16 серпня

Для підприємств є обов’язковим планування заходів по евакуації

11:05
16 серпня

Право на реєстрацію податкових накладних зберігається протягом 365 днів

11:04
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Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

11:03
16 серпня

Чернівецькі підприємства сплатили більше 59 мільйонів податку на прибуток

09:59
16 серпня

Зовнішня торгівля послугами підприємств Чернівецької області у І півріччі 2017 року

09:58
16 серпня

Новодністровська міська рада закупила продукцію з порушенням тендерної процедури

09:16
16 серпня

Внесок чернівецьких працедавців на соцзахист збільшився на третину

09:07
16 серпня

Пенсіонери за віком земельний податок не сплачують

09:06
16 серпня

Внесок чернівецьких працедавців на соцзахист збільшився на третину

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
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Що, Де, Коли
15 серпня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
17 серпня о 11.00
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг для журналістів, в якому візьмуть участь італійські експерти, які перебувають в Чернівцях за ініціативи адміністрації Чернівецької ЗОШ №24 ім. О. Кобилянської в рамках міжнародного співробітництва і розвитку спільної роботи над пілотним проектом децентралізованого співробітництва «Добробут, виховання дітей і шкільна інклюзія: заходи для дітей з особливими потребами в Україні» з метою сприяння включенню інклюзивної системи в школу, підтримки сімей та покращення умов для дітей з обмеженими можливостями.
17 серпня о 14.00
Засідання круглого столу на тему «Забезпечення інтересів людей з інвалідністю при паркуванні автотранспорту в м. Чернівці».
за адресою вул. С. Бандери 11
17 серпня о 12.15
в каб.202 Ратуші відбудеться прес-конференція заступника міського голови Володимира Середюка, представників "Ощадбанку" та "Украгазбанку", голови ОСББ Тарас Кузика щодо реалізації урядової ініціативи "Теплі кредити", співпрацю з об"єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, ідшкодування з міського бюджету та державного бюджету за кредити, взяті на заходи з підвищення енергоефективності.
22 серпня о 8.00
22 серпня о 8.00
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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СААКАШВІЛІ ЗАЯВИВ, ЩО ПОВЕРНЕТЬСЯ В УКРАЇНУ 10 ВЕРЕСНЯ ТА ПОПРОСИВ ПОРОШЕНКА НЕ ВЛАШТОВУВАТИ З ЦЬОГО ЦИРК

Сьогодні, 08:10 / Коментарів: 0
СААКАШВІЛІ ЗАЯВИВ, ЩО ПОВЕРНЕТЬСЯ В УКРАЇНУ 10 ВЕРЕСНЯ ТА ПОПРОСИВ ПОРОШЕНКА НЕ ВЛАШТОВУВАТИ З ЦЬОГО ЦИРКЛідер «РУХУ НОВИХ СИЛ» Михайло Саакашвілі повернеться в Україну 10 вересня через пункт пропуску Краковець на кордоні з Польщею.

Про це стало відомо під час відеозвернення Саакашвілі до українців в мережі Facebook.

Лідер РНС переконаний, що позбавлення його українського громадянства — це не ознака сили, а ознака агонії влади.

«В них нічого не вийде. Я повертаюсь в Україну. Я приїду 10 вересня з Польщі через пункт пропуску Краковець», — заявив політик.

Саакашвілі повідомив, що було створено спеціальну гарячу лінію за номером 0-800-75-35-60, куди всі охочі підтримати його приїзд до України можуть зателефонувати для з’ясування деталей.

Саакашвілі застеріг владу схаменутися і не перетворювати факт свого приїзду в черговий цирк для російських каналів.

«Порошенко цим своїм ганебним вчинком вже дуже допоміг Росії. Першу заяву зробив Медведєв, кожен день передачі по головним російським каналам, як все чудово», — обурився політик.

Він закликав не заважати людям перетинати кордон, не відкривати кожен багажник. «Я не збираюсь в багажнику їхати, я не для того все життя працював», — запевнив екс-президент Грузії.

На думку Саакашвілі, позбавивши його громадянства Порошенко порушив і Конституцію, і закон і міжнародне право.

«Але я нічого не буду порушувати. Я нічого не порушував, коли заповнював анкету. Я ніколи в житті не порушував закон і не збираюсь порушувати закон, тим більше в Україні» , — заявив лідер РНС.

Він додав, що приїде в Україну з дотриманням всіх норм законодавства та піде в український суд, щоб відкрито відстоювати свої права. «Я не боюсь, я прагну це зробити», — заявив Саакашвілі.

За словами лідера РНС, паралельно він буде працювати над тим, щоб знаходити нових людей та пропонувати порядок денний, займатись об’єднанням демократичних сил.

Саакашвілі заявив, що має план повної зміни країни за 70 днів, або 5 сесійних тижнів.

«Я готуюсь, я повний сил, я знаю, що робити. Але мені потрібна ваша допомога», — звернувся він до українців.

Нагадаємо, 26 липня стало відомо про те, що президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства.

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