Чиновники і політики, Геть від школи 1 вересня

Шановні Президент, Прем'єр міністр, Міністри, народні депутати, депутати сільських, селищних, міських, районних рад, чиновники різних рівнів та органів місцевого самоврядування та всі чиновники, хто планує цього року відвівати навчальні заклади 1 вересня 2017 року
Звертаємось до вас із проханням не відвідувати, не приїжджати, не планувати урочистих заходів із вашою присутністю 1 вересня у навчальних закладах. Ваша присутність змушує наших дітей влаштовувати свято вам - інколи ви запізнюєтесь, інколи ваші промовисті промови занадто нудні та довгі. Якщо ви не знаєте, то "святкове вбрання" навчального закладу - кульки, прапорці, вам квіти - це все за кошти нас, батьків. Не даруйте нашим дітям букварики з вашими портретами, краще забезпечте своєчасне надходження підручників у школах.
Ми дуже хочемо подолати цю совкову традицію лінійок, але якщо ви будете туди приходити - ми ніколи не позбавимось цього совкового рудимента. Якщо вже така нестерпна жага PR у навчальних закладах є, то не приїжджайте 1 вересня у школи, в які місцева влада вклала мільйони, приїдьте 2 вересня туди, де ваша допомога буде необхідною, де навіть за децентралізації, міська чи районна влада не переймається освітою. Адреси навчальних закладів можемо вам надати, але зробіть це без пафосу та з метою допомогти.Батьки