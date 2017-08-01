Поліцейські викрили чернівецького шахрая під час збуту ним наркотиків

Правоохоронці одразу затримали чоловіка на гарячому. Із невдалої торгівлі останній повернувся вже в кайданках - повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.
Завдяки професіональним діям поліцейських Чернівецького відділу та Управління протидії наркотикам ГУНП в Чернівецькій області спільно з співробітниками Чернівецького відділу протидії кіберзлочинам було затримано чернівецького наркоторговця.
У ході проведення відповідних заходів, поліцейські зафіксували незаконну діяльність правопорушника, коли він намагався збути пігулку «Субутекс». В подальшому правоохоронці виявили, що горе-продавець не обмежився однією такою пігулкою. У чоловіка поліцейські вилучили ще два згортки з уламками даної наркотичної речовини.
Зловмисником виявився 37-річний місцевий житель, котрий вже притягувався до кримінальної відповідальності за шахрайську діяльність.
Поліцейські затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів ) Кримінального кодексу України.
Затриманому вже оголосили про підозру у вчиненні вищевказаного правопорушення та помістили до ізолятору тимчасового тримання. Вирішується питання обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Наразі триває досудове розслідування.