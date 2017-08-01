Путильський інвестор голосно відповідає фіскалам

Відкритий лист підприємця та інвестора з Путильського району

Анатолія Стефанюка

до Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області

По суті ваших звинувачень

І знову питання до податківців

Розповідаючи зі сторінок газети «Час», порталу www.bukinfo.com.ua та Путильської районної газети «Карпати» про брутальне рейдерство з боку Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, я хотів насамперед привернути увагу до проблеми ведення бізнесу у гірських районах. Обидва мої проекти: молокозавод «Путильська молочарня» та еко-курорт «Хутір Тихий» є насамперед соціальними і не передбачали швидких прибутків. Я розпочав їх, бо вважав, що зобов’язаний зробити щось для краю, в якому я народився і виріс. Моя основна робота – у Києві, відтак я мав вільні кошти для інвестицій в не розвинуту економіку гірського району.Попервах було дуже непросто. Через нестачу кваліфікованого персоналу мені доводилося витрачати чималі гроші на семінари і тренінги, запрошувати менеджерів з інших районів. Через помилки недосвідчених працівників я втрачав десятки, сотні тисяч гривень. І от нарешті, здається, досягнув мети: створив сталі, добре навчені колективи, й обидва підприємства почали неквапно, але стабільно зменшувати збитки.Саме у цей момент я наразився на шалений тиск перевіряючих органів. У розпал травневих свят, коли на «Хуторі» було багато гостей, туди нагрянула позапланова перевірка Управління Держпраці у Чернівецькій області. Незважаючи на те, що за два місяці до цього перевіряючі районного управління соцзахисту вже провели планову перевірку підприємства і не знайшли жодних порушень. Обурена тим, що співробітники «Хутора» збираються знімати хід перевірки на камеру, інспектор Управління соцзахисту викликала поліцію, звинувачуючи наших працівників у перешкоджанні її діяльності. За це нам тепер загрожує штраф у 320 тис. грн. А вже 8 травня до «Путильської молочарні» приїхали 4 (!) бригади з районного відділу Державної фіскальної служби. Фіскали, припустившись багатьох грубих порушень податкового законодавства, після трьох тижнів роботи на моєму підприємстві нарахували йому 2,1 млн грн. додаткових податкових зобов’язань. Про це я отримав акт на 79 (!) сторінках.Коли я розповів про це пресі, я розраховував на суспільну дискусію, щоб отримати відповідь для себе і для таких як я інвесторів: чи можлива і чи потрібна подальша робота цих моїх підприємств? якщо потрібна, то на яких умовах і за якими правилами? і коли буде сприяння інвесторам та підприємцям? Але відкритий лист до мене Головного управління Державної фіскальної служби у Чернівецькій області, опублікований на сайті www.bukinfo.com.ua відверто вразив мене. Як зухвалістю, з якою автори перекручують факти, так і самовпевненістю. Зараз вже йде процедура адміністративного оскарження незаконно накладених на мене податкових санкцій, і тепер цілком точно можу подати ще й позов за образу честі й гідності.Податківці, не відповідаючи на мої запитання, виставляють свої звинувачення.Ви вказуєте, що «Путильська молочарня» отримує десятки мільйонів доходів за 2014-2016 роки. І ви і я знаємо, що це не відповідає дійсності.Мене глибоко обурює той факт, що перевіряльники не звернули уваги на те, що я на прохання керівників податкової неодноразово збільшував валовий дохід своїх підприємств, щоб не псувати їм звітність. Так, наприклад, згідно даних бухгалтерського обліку валовий дохід «Путильської молочарні» за 2014 р. складав 1 384 300 грн., це підтверджується не тільки бухгалтерськими регістрами, але й фінансовим звітом за 2014 р. Згідно декларації по прибутку валовий дохід склав 2 751 425 грн., що на 1 367 125 грн. більше від реального. Це збільшення було зроблено для того, щоб не показати від'ємне значення об'єкту оподаткування. При перевірці жоден податківець на цей факт не звернув увагу або зробив вигляд, хоча на це наголошувалось.А як можна зрозуміти ваше зауваженняЗ якими, цікаво, підприємствами ви порівнюєте молокозавод у гірському районі, що сполучений зі світом єдиною фактично зруйнованою дорогою? Скільки років працюють ці підприємства і на який рік своєї роботи вони почали показувати бодай якусь прибутковість? Чи для вас відсутність прибутку – це вже злочин проти держави? Крім того доходи та прибутки – різні речі. Прибутків я на разі не маю.Знову ж таки, на прохання податківців протягом 2013-2014 років декларації з ПДВ подавав з позитивним значенням, що коштувало мені 29 455 грн. Я не мав платити цих грошей. Більше того, держава не дала змоги відшкодувати 146 000 грн. ПДВ, на яке ми мали повне право. Отримати ці гроші підприємство вже не зможе. Ви пишете, що. Можливо, коли підприємство вже розвинене і йде тільки реалізація, воно так і є, але ж у нас, на той час, була тільки стадія розвитку. Я закуповував для молочарні основні засоби і, звичайно, ми повинні були відшкодувати собі це ПДВ, а виходить, що пішовши вам на зустріч, ми його просто подарували державі.Звинувачення податкової з приводу моєї діяльності в минулому:В 2012-2014 р.р. під обіцянки про підтримку моєї діяльності в районі від місцевої влади, я відкрив філію одного зі своїх підприємств, що спеціалізується на виготовленні кормових добавок для с/г тварин. На початку вона займалася тільки продажем. За свої ж кошти я організував дводенний семінар для зоотехніків, ветлікарів та фермерів з залученням фахівців зі столиці. Також залучив до своєї ідеї колег, які займаються виробництвом комбікормів з метою будівництва декількох виробництв для інтенсивного розвитку тваринництва в районі. Але далі... політична і економічна ситуація в Україні і відсутність реформ не дали змогу планам здійснитися. Від присутності цих підприємств район отримав збільшення доходів до бюджету. Претензій у правоохоронних органів і ДФС до підприємств моїх колег немає.Ще одна «схема» полягає в тому, що я, як платник податку на прибуток маю право сплачувати цей податок в місці мого проживання. Для цього я прописався в с. Сергії, Путильського р-ну і сплатив у місцевий бюджет 280 000 грн. - це 56 000 доларів (по курсу 1$ - 5 грн.).Ви пишете, що «неправдива інформація щодо діяльності фіскальної служби сприяє породженню спотвореного уявлення буковинців про роботу відомства та посягає на його ділову репутацію, а також не сприяє налагоджуванню співпраці з платниками та вдосконаленню процедури адміністрування податків». То ж, скажіть мені на останок, у чому полягає та співпраця, крім поборів та податкового терору? І чи є хоч одне підприємство на Буковині, задоволене вашою роботою?Створюючи бізнес у Путильському районі, думав насамперед не про швидкі заробітки, а про розвиток та перспективу на майбутнє. Я готовий платити податки з кожної гривні прибутку, але проблема у тому, що прибутків мої путильські підприємства на разі не дають. Між тим фіскали звинувачують мене у тому, що я у 2015-2016 роках не сплатив жодної копійки ПДВ. Чи їм невідомо про те, що коли підприємство не має прибутків, ПДВ воно не може платити за визначенням?Хотілося б, все ж таки, отримати відповіді на наші запитання, що прозвучали у першій статті:1. Наприкінці червня ви повідомили про 80 млн грн. узгоджених податкових зобов’язань, які ви «донарахували» підприємствам Буковини. Хто з податківців відповість за те, що їх не нарахували вчасно?2. Скільки підприємств, за вашим прогнозом, після такої атаки ймовірно підуть у тінь, або й закриються?3. Чи ви не вважаєте тритижневу перевірку підприємства, на якому працюють майже 70 осіб і від якого залежать тисячі фермерів, «кошмаренням бізнесу», про яке говорив прем’єр-міністр – ваш прямий керівник? Чи «донарахування» цьому підприємству 2,1 млн грн. відповідає оголошеному прем’єр-міністром курсу на розвиток підприємництва?4. Що саме зробила фіскальна служба для більшої інформованості бухгалтерів у Путильському районі Чернівецької області? Скільки провела семінарів, які б допомогли їм розібратись у нашому непростому законодавстві, що постійно змінюється? Скільки підприємств вберегла від банкрутства своїми консультаціями?5. Найбільші санкції на «Путильську молочарню» накладено за «порушення» 2013-2014 року, хоча згідно Податкового Кодексу України, будь-які податкові перевірки мають стосуватися щонайбільше трьох останніх років. Яке ваше ставлення до цього?6. Чи свідомі ви того, що вимагаєте обкласти податками кошти, які я як інвестор вносив на рахунки власного підприємства, щоб втримати його на плаву? Ви вважаєте таке оподаткування справедливим?7. Для чого ваші працівники після трьох тижнів перевірки поставили вимогу скопіювати всю (!) документацію «Путильської молочарні»?Якщо у вас є бажання дослідити моє підприємницьке минуле, я готовий надати інформацію про свою діяльність з 1992 року. Але, напевно, було б коректно, щоб ви розпочали з себе, зі своїх доходів та витрат та показали сплату податків зі своїх витрат.Всі державні органи мають сумлінно виконувати свої обов’язки. Я з повним розумінням ставлюсь до вашої праці з поповнення державного бюджету. Але якийсь недалекоглядний підхід використовується під час здійснення цієї роботи. Якщо за один раз зібрати максимальну кількість податків, що призведе до неминучого закриття основної маси підприємств, то хто буде наповнювати казну в майбутньому? Звідки тоді взяти надходження наступних періодів? Про важливість сплати податків завжди йдуть дискусії. Ця тема справді є актуальною завжди. Це той випадок, коли потрібно, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі. Тим, хто пише податкові закони іноді хочеться нагадати просту істину, що стягнення податків - це як мистецтво обскубувати гусака так, щоб отримати максимальну кількість пір’я з мінімумом писку.На моє тверде переконання, органи державної фіскальної служби мають перетворитися на помічників підприємців та інвесторів, які згодом платитимуть податки, покращуючи фінансові результати району, області та країни в цілому.Анатолій Стефанюк,власник ТОВ «Путильська молочарня»і ТОВ «Еко-курорт «Хутір Тихий»