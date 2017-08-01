За крадіжки буковинець сяде за ґрати

Чернівецька місцева прокуратура підтримала публічне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 40-річного жителя м. Чернівці у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення чи сховище, вчинене повторно).
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Доведено, що раніше судимий чоловік упродовж грудня 2016 – квітня 2017 року вчинив ряд крадіжок на території міста Чернівці на загальну суму понад 180 тис. грн.
Першотравневий районний суд м. Чернівці визнав чоловіка винним та засудив його до 4,5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.