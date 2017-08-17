в каб.202 міської ради відбудеться брифінг для журналістів, в якому візьмуть участь італійські експерти, які перебувають в Чернівцях за ініціативи адміністрації Чернівецької ЗОШ №24 ім. О. Кобилянської в рамках міжнародного співробітництва і розвитку спільної роботи над пілотним проектом децентралізованого співробітництва «Добробут, виховання дітей і шкільна інклюзія: заходи для дітей з особливими потребами в Україні» з метою сприяння включенню інклюзивної системи в школу, підтримки сімей та покращення умов для дітей з обмеженими можливостями.