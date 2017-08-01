Понад 27,7 тисяч митних декларацій оформили на буковинській митниці за сім місяців 2017 року

На Чернівецькій митниці ДФС за січень-липень цього року оформлено 27652 експортно-імпортних митних декларацій. У грошовому еквіваленті загальний зовнішньоторговельний обіг склав 312 млн. доларів США. Зокрема, імпортовано вантажів загальною вагою 116,6 тис.тонн вартістю 227,4 млн. доларів США, експортовано з України вантажу на суму84,6 млн. доларів США загальною вагою 161,7тис.тонн. Чернівецька митниця ДФС констатує зростання торговельного обігу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 35,7 млн. доларів США.
Торгівельними партнерами вітчизняних учасників ЗЕД у зовнішньоторговельній діяльності були підприємства з 76 країн світу.
Основними торгівельними партнерами в частині імпортованих товарів стали Австрія, з цієї країни надійшло товарів (за вартістю) 30,2 відсотки від загального імпорту, а також Туреччина - 17,0 відсотків.
Найбільшими країнами – експортерами товарів з Чернівеччини стали Румунія -23,7 відсотків та Польща – 19,9 відсотки від усього експорту області.
При ввезенні на митну територію України мали перевагу апарати електричні телефонні, тканини з синтетичних комплексних ниток, приймальна апаратура телевізійна та легкові автомобілі.
Щодо експорту – то переважали олія соняшникова, лісоматеріали оброблені, костюми для чоловіків.
Зовнішньоторговельні операції за січень-липень.2017 року фактично здійснювали 787осіб.