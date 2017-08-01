Право на реєстрацію податкових накладних зберігається протягом 365 днів

У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН на підставі відповідності критеріям ступня ризиків, достатніх для їх зупинення (п. 201.16 ст. 201 ПКУ) перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації.
Отже суми ПДВ, зазначені у податковій накладній/розрахунку коригування, які були зареєстровані в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, можуть бути включені до складу податкового кредиту того податкового (звітного) періоду, у якому вони зареєстровані в ЄРПН, але не пізніше ніж через 365 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод.
У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН на підставі відповідності критеріям ступня ризиків, достатніх для їх зупинення (п. 201.16 ст. 201 ПКУ) перебіг зазначеного строку переривається на період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації.
Зазначена норма передбачена п.198.6 ст. 198; п.п. 201.16.4 ст. 201 Податкового кодексу України.