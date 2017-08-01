Чернівецькі підприємства сплатили більше 59 мільйонів податку на прибуток

Платники податку на прибуток, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж семи місяців цього року сплатили до зведеного бюджету 59,1 млн. грн., у тому числі до державного бюджету – 49,6 млн. грн., до місцевої казни – 9,5 млн. грн. - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 9 червня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467, яким внесено зміни до форми декларації з податку на прибуток.
ДФС України листом від 30.06.2017 № 16989/7/99-99-15-02-01-17 надано роз’яснення щодо основних змін у формі декларації та рекомендовано платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу, подавати декларацію за півріччя 2017 року за оновленою формою.