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16 серпня

Поліцейські викрили чернівецького шахрая під час збуту ним наркотиків

15:04
16 серпня

Плата за оренду земельних ділянок

15:03
16 серпня

За крадіжки буковинець сяде за ґрати

13:21
16 серпня

Фіскали Буковини запрошують платників ПДВ на зустріч

13:19
16 серпня

Понад 27,7 тисяч митних декларацій оформили на буковинській митниці за сім місяців 2017 року

12:58
16 серпня

У Миколи Салагора народилася донька

11:54
16 серпня

Для підприємств є обов’язковим планування заходів по евакуації

11:05
16 серпня

Право на реєстрацію податкових накладних зберігається протягом 365 днів

11:04
16 серпня

Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

11:03
16 серпня

Чернівецькі підприємства сплатили більше 59 мільйонів податку на прибуток

09:59
16 серпня

Зовнішня торгівля послугами підприємств Чернівецької області у І півріччі 2017 року

09:58
16 серпня

Новодністровська міська рада закупила продукцію з порушенням тендерної процедури

09:16
16 серпня

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09:07
16 серпня

Пенсіонери за віком земельний податок не сплачують

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16 серпня

Внесок чернівецьких працедавців на соцзахист збільшився на третину

09:04
16 серпня

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08:59
16 серпня

Сходження на гору Яровицю – найвищу вершину Буковини

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У яких випадках надається соціальна відпустка на дитину?

12:25
15 серпня

Увага! Телефонні шахраї вдають із себе податківців та вимагають у бізнесу гроші

12:16
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10:22
15 серпня

Як розрахувати податкову знижку на навчання

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15 серпня

Зміна групи єдиного податку протягом року: як звітувати

10:17
15 серпня

Чернівецькі підприємці сплатили 1,5 млн. грн. водної ренти

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15 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 14 серпня 2017 року

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
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Що, Де, Коли
15 серпня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
17 серпня о 11.00
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг для журналістів, в якому візьмуть участь італійські експерти, які перебувають в Чернівцях за ініціативи адміністрації Чернівецької ЗОШ №24 ім. О. Кобилянської в рамках міжнародного співробітництва і розвитку спільної роботи над пілотним проектом децентралізованого співробітництва «Добробут, виховання дітей і шкільна інклюзія: заходи для дітей з особливими потребами в Україні» з метою сприяння включенню інклюзивної системи в школу, підтримки сімей та покращення умов для дітей з обмеженими можливостями.
17 серпня о 12.15
в каб.202 Ратуші відбудеться прес-конференція заступника міського голови Володимира Середюка, представників "Ощадбанку" та "Украгазбанку", голови ОСББ Тарас Кузика щодо реалізації урядової ініціативи "Теплі кредити", співпрацю з об"єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, ідшкодування з міського бюджету та державного бюджету за кредити, взяті на заходи з підвищення енергоефективності.
22 серпня о 8.00
22 серпня о 8.00
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Чернівецькі підприємства сплатили більше 59 мільйонів податку на прибуток

Сьогодні, 11:03 / Коментарів: 0
Платники податку на прибуток, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, упродовж семи місяців цього року сплатили до зведеного бюджету 59,1 млн. грн., у тому числі до державного бюджету – 49,6 млн. грн., до місцевої казни – 9,5 млн. грн. - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що 9 червня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467, яким внесено зміни до форми декларації з податку на прибуток.

ДФС України листом від 30.06.2017 № 16989/7/99-99-15-02-01-17 надано роз’яснення щодо основних змін у формі декларації та рекомендовано платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щокварталу, подавати декларацію за півріччя 2017 року за оновленою формою.
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