Чернівчанам пропонують «Велосипедом на роботу»

Для того, щоб взяти участь у акції, необхідно:

1. У літній день “Велосипедом на роботу” сісти зранку на велосипед;

2. Заїхати перед роботою, з 8:00 до 9:00, до найближчої велодружнього закладу-партнера (вулиця Небесної сотні, 14А, або вулиця Університетська, 7А);

3. Зареєструватися на місці у волонтера;

4. Безкоштовно отримати ароматну каву;

5. Провести мега-продуктивний робочий день.

Буковинська агенція регіонального розвитку запрошує всіх жителів міста 22 серпня поїхати на роботу велосипедом, а по дорозі з 8:00 до 9:00 безкоштовно випити запашної кави у партнера акції, мережі OZZY Fast Food та поласувати смачним печивом від кондитерський дім “Ваніль”.А якщо зробити ще шостий крок – викласти своє ранкове фото з велосипедом, і додати хештег #bike2workCV, 23 серпня 2017 року можна отримати подарунковий сертифікат від BikeCenter .Метою акції є популяризація велосипеду як повноцінного виду транспорту у Чернівцях. Саме в цей день жителі нашого міста можуть не стояти в заторах, а поєднавши приємне з корисним проїхатись до роботи або у буденних справах на велосипеді. Велосипед не лише дбає про наше здоров’я, але й дарує гарний настрій та відчуття свободи.Герберт Уеллс казав: «Коли я бачу дорослу людину на велосипеді, я спокійний за людство!». Тому, чим більше у нас буде свідомих жителів, тим швидше ми зможемо трансформувати Чернівці у комфортне та зручне місто для людей. Пересідайте на велосипеди та насолоджуйтесь життям.Чернівці – велосипедне місто!Додаткову інформацію можна отримати у Ксенії Дремлюженко, координатора велосипедних заходів Буковинської агенції регіонального розвитку: тел. 0957344298, e-mail bike@bard.cv.ua