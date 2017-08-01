Зовнішня торгівля послугами підприємств Чернівецької області у І півріччі 2017 року

Обсяг експорту послуг підприємствами Чернівецької області у І півріччі п.р. становив 9955,9 тис.дол. США, імпорту – 762,0 тис.дол. США. Порівняно з І півріччям 2016р. експорт скоротився на 6,7%, імпорт збільшився на 4,7%. Позитивне сальдо становило 9193,9 тис.дол. (у І півріччі 2016р. – 9943,6 тис.дол.) - повідомляє Головне управління статистики Чернівецької області.
Зовнішньоторговельні операції послугами проводились з партнерами з 58 країн світу.
До країн ЄС експорт послуг становив 62,6% від загального обсягу експорту, імпорт послуг з цих країн – 28,7% від загального обсягу імпорту.
Найбільші обсяги експорту послуг здійснювались до Румунії (31,1% від загального обсягу експорту), Індії (19,0%) та Нідерландів (15,2%).
Потреба в імпортних послугах задовольнялася, в основному, за рахунок послуг з країн ЄС.