Зовнішня торгівля послугами підприємств Чернівецької області у І півріччі 2017 року

Що, Де, Коли

в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».

в каб.202 міської ради відбудеться брифінг для журналістів, в якому візьмуть участь італійські експерти , які перебувають в Чернівцях за ініціативи адміністрації Чернівецької ЗОШ №24 ім. О. Кобилянської в рамках міжнародного співробітництва і розвитку спільної роботи над пілотним проектом децентралізованого співробітництва «Добробут, виховання дітей і шкільна інклюзія: заходи для дітей з особливими потребами в Україні» з метою сприяння включенню інклюзивної системи в школу, підтримки сімей та покращення умов для дітей з обмеженими можливостями.

в каб.202 Ратуші відбудеться прес-конференція заступника міського голови Володимира Середюка, представників "Ощадбанку" та "Украгазбанку", голови ОСББ Тарас Кузика щодо реалізації урядової ініціативи "Теплі кредити" , співпрацю з об"єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, ідшкодування з міського бюджету та державного бюджету за кредити, взяті на заходи з підвищення енергоефективності.