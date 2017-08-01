Новодністровська міська рада закупила продукцію з порушенням тендерної процедури

Кельменецька місцева прокуратура звернулась до Господарського суду Чернівецької області з позовною заявою щодо визнання недійсними договорів, укладених між відділом гуманітарної політики Новодністровської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю, про закупівлю м’ясної продукції за державні кошти. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.
Так, у січні 2017 року між відділом гуманітарної політики та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено три договори на закупівлю м’яса без «Відкритих торгів» на загальну суму 578 000, грн., незважаючи на те, що відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», укладаючи договори на закупівлю товарів на загальну суму, що перевищує 200 тис. гри. мали бути здійснені «Відкриті торги».