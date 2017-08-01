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Новини
15:52
16 серпня

Поліцейські викрили чернівецького шахрая під час збуту ним наркотиків

15:04
16 серпня

Плата за оренду земельних ділянок

15:03
16 серпня

За крадіжки буковинець сяде за ґрати

13:21
16 серпня

Фіскали Буковини запрошують платників ПДВ на зустріч

13:19
16 серпня

Понад 27,7 тисяч митних декларацій оформили на буковинській митниці за сім місяців 2017 року

12:58
16 серпня

У Миколи Салагора народилася донька

11:54
16 серпня

Для підприємств є обов’язковим планування заходів по евакуації

11:05
16 серпня

Право на реєстрацію податкових накладних зберігається протягом 365 днів

11:04
16 серпня

Протягом місяця можна отримати соцпільгу лише за одним місцем роботи

11:03
16 серпня

Чернівецькі підприємства сплатили більше 59 мільйонів податку на прибуток

09:59
16 серпня

Зовнішня торгівля послугами підприємств Чернівецької області у І півріччі 2017 року

09:58
16 серпня

Новодністровська міська рада закупила продукцію з порушенням тендерної процедури

09:16
16 серпня

Внесок чернівецьких працедавців на соцзахист збільшився на третину

09:07
16 серпня

Пенсіонери за віком земельний податок не сплачують

09:06
16 серпня

Внесок чернівецьких працедавців на соцзахист збільшився на третину

09:04
16 серпня

У Чернівцях на бульварі Крут і Головній не буде світла і води

08:59
16 серпня

Сходження на гору Яровицю – найвищу вершину Буковини

14:21
15 серпня

У яких випадках надається соціальна відпустка на дитину?

12:25
15 серпня

Увага! Телефонні шахраї вдають із себе податківців та вимагають у бізнесу гроші

12:16
15 серпня

Чернівецька область: минулої доби у області виникло 6 пожеж

10:22
15 серпня

Як розрахувати податкову знижку на навчання

10:21
15 серпня

Зміна групи єдиного податку протягом року: як звітувати

10:17
15 серпня

Чернівецькі підприємці сплатили 1,5 млн. грн. водної ренти

10:13
15 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 14 серпня 2017 року

09:28
15 серпня

Центр Чернівців сьогодні без водопостачаня

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
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Що, Де, Коли
15 серпня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
17 серпня о 11.00
в каб.202 міської ради відбудеться брифінг для журналістів, в якому візьмуть участь італійські експерти, які перебувають в Чернівцях за ініціативи адміністрації Чернівецької ЗОШ №24 ім. О. Кобилянської в рамках міжнародного співробітництва і розвитку спільної роботи над пілотним проектом децентралізованого співробітництва «Добробут, виховання дітей і шкільна інклюзія: заходи для дітей з особливими потребами в Україні» з метою сприяння включенню інклюзивної системи в школу, підтримки сімей та покращення умов для дітей з обмеженими можливостями.
17 серпня о 12.15
в каб.202 Ратуші відбудеться прес-конференція заступника міського голови Володимира Середюка, представників "Ощадбанку" та "Украгазбанку", голови ОСББ Тарас Кузика щодо реалізації урядової ініціативи "Теплі кредити", співпрацю з об"єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, ідшкодування з міського бюджету та державного бюджету за кредити, взяті на заходи з підвищення енергоефективності.
22 серпня о 8.00
22 серпня о 8.00
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Внесок чернівецьких працедавців на соцзахист збільшився на третину

Сьогодні, 09:16 / Коментарів: 0
Упродовж семи місяців цього року чернівецькі працедавці спрямували на соціальні потреби 670,8 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування що на 219,3 млн. грн., або на третину більше, ніж торік - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.

«Ми відзначаємо достатньо високий рівень податкової культури платників столиці Буковини. Разом з тим, фахівці Чернівецької ОДПІ систематично спілкуються з роботодавцями щодо легальності та повноти оплати праці. Як наслідок – до бюджету спрямовуються додаткові кошти», - зазначив начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк.

«Лише офіційне працевлаштування дає право найманим працівникам на отримання соціальних виплат у разі втрати працездатності та пенсійного забезпечення в майбутньому. Це повинні врахувати не тільки громадяни, які незабаром вийдуть на пенсію, а й молоді люди, оскільки зміни до пенсійного законодавства передбачають нарахування пенсійних виплат залежно від страхового стажу», підсумував Микола Загарюк.
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