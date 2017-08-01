Внесок чернівецьких працедавців на соцзахист збільшився на третину

Упродовж семи місяців цього року чернівецькі працедавці спрямували на соціальні потреби 670,8 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування що на 219,3 млн. грн., або на третину більше, ніж торік - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.
«Ми відзначаємо достатньо високий рівень податкової культури платників столиці Буковини. Разом з тим, фахівці Чернівецької ОДПІ систематично спілкуються з роботодавцями щодо легальності та повноти оплати праці. Як наслідок – до бюджету спрямовуються додаткові кошти», - зазначив начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк.
«Лише офіційне працевлаштування дає право найманим працівникам на отримання соціальних виплат у разі втрати працездатності та пенсійного забезпечення в майбутньому. Це повинні врахувати не тільки громадяни, які незабаром вийдуть на пенсію, а й молоді люди, оскільки зміни до пенсійного законодавства передбачають нарахування пенсійних виплат залежно від страхового стажу», підсумував Микола Загарюк.