Французький органіст виступить у Чернівцях

Жан- Марі Леруа, органіст і диригент із Парижа – великий друг України. Він також є учнем відомого французького органіста і диригента Жана Лангле.Він привезе також вишиті роботи своєї дружини Вів’єн, яка освоїла українську вишиту. Їх можна буде оглянути при вході в костел.20 серпня, у неділю, о 18.00 він виступитьу Малій Базиліці Воздвиження Всечесного Хреста (костел, зупинка Шкільна). Вхід вільний.Жан-Марі багато виступає у нашій країні, допомагає українським музикантам у Франції, а під час своїх концертів в Україні завжди виступає з благодійною метою, і по можливості допомагає й українській армії.До і після концерту при вході у костел можна буде оглянути і за бажання придбати з благодійною метою вишиті роботи дружини Жана-Марі – Вів’єн. Це будуть вишиті ікони, книжкові закладки, інші речі. Вів’єн рік тому вишила кілька книжкових закладок у червоно-чорній орнаментиці, які присвятила Василю Сліпаку. З Василем Сліпаком Жан-Марі часто зустрічався у Парижі на проукраїнських демонстраціях.Жан-Марі Леруа грає на органі більше 30 років, вперше сів за цей інструмент у 14 років. Виступає по всьому світу – як у концертних залах, так і в церквах. Викладає музику, а також є органістом церкви Матері Божої з Назарету в Парижі, що біля Ейфелевої вежі.Щороку виступає в Україні – Києві, Одесі, Вінниці, Чернівцях… Виступав наавіть у Луганську, коли там вже розпочиналися бойові дії. Зазвичай виступає у вишиванці, яку придбав собі в Україні і це, за його словами, є знаком підтримки українців.Жан-Марі навчався у кількох французьких консерваторіях. А також у Схола Канторум ( Schola Cantorum) - це музичний заклад, який спеціалізується на релігійній музиці.Жан-Марі вперше приїхав в Україну у 2003 році в рамках обміну із Київською музичною школою ім. М. Лисенка. Відтоді зв’язків з Україною француз не поривав. Завдяки Жану-Марі у Франції по обміну побувало багато українських музикантів. Навіть камерний оркестр із Рівного. Що цікаво, всіх музикантів Жан-Марі приймав у себе вдома.Жан -Марі Леруа дав в Україні 35 концертів. Грає твори відомих українських композиторів, диригує українськими оркестрами. Минулого року у Києві познайомився з відомим українським композитором Мирославом Скориком, з того часу грає на своїх концертах знамениту Скорикову “Мелодію”.Жан-Марі має дуже багато друзів серед українців у різних містах. У Парижі відвідує всі проукраїнські мітинги та демонстрації.У Чернівцях у Малій базиліці Жан-Марі Леруа зіграє твори найвідоміших композиторів, в тому числі музику свого вчителя - Жана Лангле - «Уривки з 24 творів, Імпровізована сюїта». Жан Лангле – видатний французький органіст 20 століття.Також прозвучать такі твори:Джироламо Фрескобальді «Токката на Вознесіння»; Йоганн Пахельбель « Прелюдія і фуга ре мінор»; Дітріх Букстегуде «Хорал Ми молимося до Святого Духа»; Йоганн Себастьян Бах « Дві прелюдії і фуга для повільного виконання на клавірі»; Георг Фрідріх Гендель « Пассакалья соль мінор»; Йоганнес Брамс «Два хорали»; Клод Бальбастр « Дві різдвяні п'єси».