Сергеєв: Підпис Януковича під заявою до Путіна був

Під заявою-зверненням Віктора Януковича до президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну був підпис колишнього українського президента, і саме цим документом РФ намагалася в ООН виправдати свою інтервенцію.Про це під час засідання Оболонського суду у справі про державну зраду Януковича заявив колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв.Так, відповідаючи на запитання адвоката Януковича про те, чи містив цей документ підпис, Сергеєв відповів: "Підпис там був".Адвокат запитав, чому тоді протокол допиту Сергеєва, який було проведено 5 січня 2017 року у Нью-Йорку у ході досудового слідства, містить його словам про те, що підпису там не було. Сергеєв пояснив, що спочатку не міг роздивитися, що саме було на аркуші, яким трусив представник РФ в ООН Віталій Чуркін."З того міста, де я знаходився в залі засідань РБ ООН, я лише бачив, як Чуркін демонстрував присутнім аркуш паперу, але змісту тексту я з тієї відстані не бачив", - сказав Сергеєв.Він заявив, що зміг ознайомитися із документом лише після засідання. Після того, як Чуркін показав лист, з ним можна було ознайомитися в секретаріаті РБ ООН, зазначив Сергеєв.Говорячи про те, чи мало це звернення юридичну силу, Сергеєв пояснив, що Росія використала цей документ для виправдання свого вторгнення в Україну. Так, на підставі листа Януковича Путін звернувся до Ради Федерації, яка дала згоду на введення військ в Україну."Заява була використана (Росією – УП) для легітимних дій в рамках ООН", - сказав екс-посол."Те, що далі робила російська влада, це виправдання того, що вже відбулося. Це маніпуляції", - зазначив Сергеєв.Головуючий суддя Владислав Дев'ятко оголосив перерву в засіданні Оболонського суду до 10.00 17 серпня.Як відомо, екс-президент Віктор Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН.Згодом Янукович заявив, що не звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням ввести війська.