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Петро КОБЕВКО, журналіст:

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22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Сергеєв: Підпис Януковича під заявою до Путіна був

Вчора, 15:58 / Коментарів: 0
Сергеєв: Підпис Януковича під заявою до Путіна був

Під заявою-зверненням Віктора Януковича до президента РФ Володимира Путіна про введення військ в Україну був підпис колишнього українського президента, і саме цим документом РФ намагалася в ООН виправдати свою інтервенцію.
Про це під час засідання Оболонського суду у справі про державну зраду Януковича заявив колишній постійний представник України в ООН Юрій Сергеєв.

Так, відповідаючи на запитання адвоката Януковича про те, чи містив цей документ підпис, Сергеєв відповів: "Підпис там був".
Адвокат запитав, чому тоді протокол допиту Сергеєва, який було проведено 5 січня 2017 року у Нью-Йорку у ході досудового слідства, містить його словам про те, що підпису там не було. Сергеєв пояснив, що спочатку не міг роздивитися, що саме було на аркуші, яким трусив представник РФ в ООН Віталій Чуркін.
"З того міста, де я знаходився в залі засідань РБ ООН, я лише бачив, як Чуркін демонстрував присутнім аркуш паперу, але змісту тексту я з тієї відстані не бачив", - сказав Сергеєв.

Він заявив, що зміг ознайомитися із документом лише після засідання. Після того, як Чуркін показав лист, з ним можна було ознайомитися в секретаріаті РБ ООН, зазначив Сергеєв.
Говорячи про те, чи мало це звернення юридичну силу, Сергеєв пояснив, що Росія використала цей документ для виправдання свого вторгнення в Україну. Так, на підставі листа Януковича Путін звернувся до Ради Федерації, яка дала згоду на введення військ в Україну.
"Заява була використана (Росією – УП) для легітимних дій в рамках ООН", - сказав екс-посол.
"Те, що далі робила російська влада, це виправдання того, що вже відбулося. Це маніпуляції", - зазначив Сергеєв.
Головуючий суддя Владислав Дев'ятко оголосив перерву в засіданні Оболонського суду до 10.00 17 серпня.
Як відомо, екс-президент Віктор Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН.
Згодом Янукович заявив, що не звертався до президента Росії Володимира Путіна з проханням ввести війська.

Тетяна Кусок, УП

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