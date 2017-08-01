У Чернівцях поліцейські затримали крадія велосипеда

Переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає зловмисник вчинив крадіжку. Викрадене майно порушник продав на одному із ринків міста.Із заявою до Чернівецького відділу поліції звернулася 34-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що вночі з під’їзду будинку в неї викрали спортивний велосипед вартістю 5000 гривень. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.Під час проведення розшукових заходів працівникам кримінальної поліції вдалося встановити злодія. Ним виявився 30-річний чернівчанин. Зловмисник вже притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за вчинення крадіжок.Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.Порушнику оголошено підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Наразі поліцейські перевіряють крадія до інших скоєних злочинів на території обласного центру.