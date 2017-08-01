Чернівецькі депутати підняли зарплати «простим людям»

[thumb=left]http://www.chas.cv.ua/uploads/posts/2017-08/1502802926_1.jpg[/thumb ]Маразм у стінах Чернівецької міської ради зашкалює. Депутати і мер обзивають один одного останніми словами. А Юдицький іноді сідає у крісло голови та каже, що буде «дрючити всіх кулевлобів». Далі мер називає депутатів «нацюцюрниками».

А депутати його називають великим «нацюцюрником».

Потім один одному показують середній палець (фак’ю).

І, насамкінець, прийняли рішення про те, що вони піднімуть зарплати «простим людям». Це пропозиція депутата Чинуша. Її швидко підхопив Каспрук і депутати 24 голосами «за» проголосували за підвищення зарплати «простим людям».

«Складним людям» зарплати не будуть піднімати. Бо вони складні. А прості люди – прості. Тож їм дуже просто підняти зарплати.

Тільки тут одна заковика: хто у нас до «простих людей» відноситься? Які категорії? Професії? Спеціальності?

І як їм зарплати будуть підвищувати?

Вл. інф.

Від редакції: Редакція газети «Час» звертається до всіх «простих людей», яким у Чернівцях не підвищили зарплати, підходьте до міського голови та депутатів міськради і вимагайте, аби вони підвищили вам премії реально, а не на словах.









Див. з 45хв.03сек до 51хв.30сек.