НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
Чернівецькі депутати підняли зарплати «простим людям»
Вчора, 15:14 / Коментарів: 0
[thumb=left]http://www.chas.cv.ua/uploads/posts/2017-08/1502802926_1.jpg[/thumb ]Маразм у стінах Чернівецької міської ради зашкалює. Депутати і мер обзивають один одного останніми словами. А Юдицький іноді сідає у крісло голови та каже, що буде «дрючити всіх кулевлобів». Далі мер називає депутатів «нацюцюрниками». А депутати його називають великим «нацюцюрником». Потім один одному показують середній палець (фак’ю). І, насамкінець, прийняли рішення про те, що вони піднімуть зарплати «простим людям». Це пропозиція депутата Чинуша. Її швидко підхопив Каспрук і депутати 24 голосами «за» проголосували за підвищення зарплати «простим людям». «Складним людям» зарплати не будуть піднімати. Бо вони складні. А прості люди – прості. Тож їм дуже просто підняти зарплати. Тільки тут одна заковика: хто у нас до «простих людей» відноситься? Які категорії? Професії? Спеціальності? І як їм зарплати будуть підвищувати? Вл. інф. Від редакції: Редакція газети «Час» звертається до всіх «простих людей», яким у Чернівцях не підвищили зарплати, підходьте до міського голови та депутатів міськради і вимагайте, аби вони підвищили вам премії реально, а не на словах.