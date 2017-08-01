Іван РИБАК лідирує за показниками роботи в окрузі на Буковині

Громадська мережа ОПОРА продовжує досліджувати діяльність народних депутатів, обраних в одномандатних мажоритарних округах України. У липні 2017 року лідером за показниками роботи в окрузі знову став Іван РИБАК.
Народний обранець постійно відвідує Кіцманський, Путильський, Сторожинецький та Вижницький райони, що входять до його виборчого округу. У липні він здійснив 15 таких робочих поїздок та провів 6 особистих прийомів. Незважаючи на офіційні парламентські канікули, така робота продовжується і в серпні.“Тільки постійний діалог з громадами дає можливість вирішувати більше питань, що турбують людей. Завдяки безпосереднім зустрічам з мешканцями, мені вдається привертати увагу Уряду до важливих об’єктів, про які завжди йдеться у зверненнях до громадських приймалень або під час особистих прийомів”, - підкреслює Іван РИБАК.
Основну увагу народний депутат приділяє фінансуванню та реалізації в окрузі інфраструктурних і соціальних проектів, а також розв’язанню соціальних проблем жителів Кіцманщини, Сторожинеччини, Вижниччини та Путильщини.
Потрібно зауважити, що Іван РИБАК не вперше лідирує в депутатських рейтингах. Згідно з моніторингом ОПОРИ, минулого року він увійшов до п’ятірки лідерів серед народних обранців за результатами сукупних показників річної роботи.Прес – служба народного депутата
Івана РИБАКА