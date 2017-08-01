Іван РИБАК лідирує за показниками роботи в окрузі на Буковині

Народний обранець постійно відвідує Кіцманський, Путильський, Сторожинецький та Вижницький райони, що входять до його виборчого округу. У липні він здійснив 15 таких робочих поїздок та провів 6 особистих прийомів. Незважаючи на офіційні парламентські канікули, така робота продовжується і в серпні.Основну увагу народний депутат приділяє фінансуванню та реалізації в окрузі інфраструктурних і соціальних проектів, а також розв’язанню соціальних проблем жителів Кіцманщини, Сторожинеччини, Вижниччини та Путильщини.Потрібно зауважити, що Іван РИБАК не вперше лідирує в депутатських рейтингах. Згідно з моніторингом ОПОРИ, минулого року він увійшов до п’ятірки лідерів серед народних обранців за результатами сукупних показників річної роботи.