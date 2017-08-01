Відсьогодні на Буковині заборонено вилов раків

З 15 серпня на водоймах Буковини встановлено заборону на вилов раків, - повідомляє Чернівецький рибоохоронний патруль.
Чернівецький рибоохоронний патруль нагадує, що з метою збереження та охорони популяції раків з 15 серпня по 30 вересня на Буковині встановлюється літньо-осіння заборона на вилов раків.
У зазначений час відбувається період другої линьки раків. Вона триває від кількох годин до доби. Період формування та зміцнення нового панцира від 1 до 1,5 місяця. Саме на цей період і встановлюється заборона на вилов раків.
За порушення правил рибальства передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, розмір якого коливається від 34 до 680 гривень
. Крім того, за кожен екземпляр виловлених в незаконний спосіб раків доведеться заплатити по 25,5 гривень компенсації.
Нагадаємо, що після закінчення терміну заборони, відповідно до Правил любительського і спортивного рибальства, рибалці за добу дозволяється виловити не більше 30 шт раків на загальних водоймах та не більше 50 шт на водоймах де впроваджене платне рибальство. Забороняється лов раків у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.
Чернівецький рибоохоронний патруль закликає не бути байдужими до рибних запасів, повідомляти про всі факти та можливі причини задухи риби у водоймах, дотримуватись встановлених правил рибальства, а у випадку, якщо ви помітили незаконний вилов риби та раків або порушення правил збуту біоресурсів, прохання терміново повідомляти на всеукраїнську безкоштовну «гарячу» лінію: 0-800-50-52-50 або «гарячу» лінію Чернівецького рибоохоронного патруля: (0372) 52-00-27.