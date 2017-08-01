Донеччанин виніс з квартири буковинки речей більш ніж на 9 тисяч гривень

Зловмисник навіть встиг продати майно, яке викрав. За скоєне йому загрожує кримінальна відповідальність.



14 серпня до Кельменецького відділу поліції звернулася 42-річна жителька райцентру. Правоохоронцям жінка повідомила, що з її будинку викрали холодильник, супутникову антену, музичний центр та інше майно. Сума завданих збитків становить більше 9000 гривень. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Чернівецької області.



Завдяки злагодженій роботі оперативники спільно з слідчо-оперативною групою швидко встановили особу-порушника. Ним виявився 38-річний уродженець Донецької області, котрий тимчасово проживає на Буковині.



Поліцейські докладають всіх зусиль по встановленню місця знаходження викраденого майна.