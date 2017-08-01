Увага! Телефонні шахраї вдають із себе податківців та вимагають у бізнесу гроші

Про такі факти уже вдруге впродовж серпня цього року повідомляють у Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області. У відомстві застерігають представників бізнесу бути пильними,щоб не попастися на гачок ошуканців.



Схема злочину «податкових» шахраїв стара. Вони телефонують до посадових осіб суб’єктів господарської діяльності і нібито від імені в.о. начальника відомства Віталія Шпака вимагають терміново допомогти коштами за здійснення неправомірних дій.



При цьому пропонують представникам бізнесу терміново перераховувати грошові кошти.Поспішність пояснюють перевіркою з Києва.Аферисти зі свого боку обіцяють посприяти, щоб підприємство не перевіряли і виключили з нібито існуючого списку для перевірок. У разі невиконання зазначених вимог погрожують підприємцям «великими проблемами».



Керівник фіскальної служби краю вкрай стурбований тривожними сигналами від бізнесу і закликає всіх представників бізнес-спільноти бути пильними та не дозволити себе ошукати.



Також, наголошує - фіскальне відомство діє ВИКЛЮЧНО в межах чинного законодавства та повноважень і ні дзвінків, ні запрошень «для вирішення питань» від імені керівництва надходити не може.



Усім буковинцям необхідно пам’ятати, що шахраї розраховують на вашу довірливість і саме тому змушують до спонтанних та необдуманих вчинків. Ні в якому разі не давайте їм кошти і терміново повідомляйте про такі випадки за телефоном антикорупційного «Сервісу Пульс» Державної фіскальної служби України- 0800-501-007 або до управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС уЧернівецькій областіза тел.: 54-56-17.



Нагадуємо, що за вказані протиправні дії передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством.