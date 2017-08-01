Чернівецька область: минулої доби у області виникло 6 пожеж

Протягом минулої доби пожежно-рятувальні підрозділи області шість разів викликалися на ліквідацію пожеж, більшість з яким мали місце у житловому секторі. Зокрема, ввечері у селі Оршівці Кіцманського району горіла господарська будівля..



Оскільки всередині зберігались дрова, вогонь швидко розповсюдився по перекриттю господарської будівлі. Окрім цього, існувала загроза поширення полум’я на поруч розташовані житловий будинок і гараж. Пожежу помітили власники господарства та зателефонували до Служби порятунку. За викликом на місце події прибули рятувальники державної пожежно-рятувальної частини №9 міста Кіцмань та місцевої пожежної охорони смт Неполоківців. Надзвичайники ліквідували пожежу, врятувавши від вогню 3 будівлі. У результаті пожежі пошкоджено перекриття господарської будівлі. Причина пожежі встановлюється.



У місті Новодністровськ сталася пожежа у дачному будинку. Пожежу помітили очевидці тоді, коли вогонь вже охопив увесь будинок. На ліквідацію пожежі було правлено вогнеборців з м. Новодністровська. Внаслідок пожежі було знищено дачний будинок. Причину загорання наразі встановлюють фахівці.



Окрім цього, ще 4 пожежі минулої доби сталися у місті Чернівці. У двох випадках горіли автомобілі – на вулицях Я. Мудрого та Сокольській. Ще дві пожежі трапилися у квартирах на вулицях Небесної Сотні та Трепка - повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.