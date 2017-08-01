Увечері, 13 серпня у селі Ломачинці Сокирянського району під час відпочинку на річці Дністер зник безвісти житель міста Сокиряни, 1973 року народження. Як виявилося згодом, того дня чоловік із сином прийшли до річки порибалити. Через певний час батько зайшов у річку, пірнув та зник під водою. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області.Для пошуку чоловіка на місце події направили фахівців Групи водолазних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС. 14 серпня водолази обстежили дно річки та виявили тіло потопельника за кілька метрів від місця зникнення. Рятувальники підняли тіло чоловіка на берег, після чого його було направлено на судово-медичну експертизу міста Сокиряни для встановлення точної причини смерті.Загалом з початку року на Буковині внаслідок необережного поводження на воді загинуло 22 особи, серед них 1 дитина.Управління ДСНС України у Чернівецькій області застерігає: будьте обережні під час перебування на водоймах та дбайте про власну безпеку. Відпочивайте тільки у спеціально визначених місцях, де є облаштовані рятувальні пости та чергують рятувальники, котрі зможуть допомогти вам у разі небезпеки. Ніколи не заходьте у воду у стані алкогольного сп’яніння, не відпливайте далеко від берега та не дозволяйте дітям самостійно заходи у воду. Дотримуйтесь правил безпеки під час перебування на водоймах!