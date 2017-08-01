Поетичний фестиваль MERIDIAN CZERNOWITZ (програма)

Захід пройде з 7 по 10 вересня. У ці дні до Чернівців завітає чимало відомих авторів та гостей.
Із Німеччини: Ненсі Гюнґер, Андреас Альтман, Томас Вольфарт, Роня Отман, Макс Чоллек, Марк Келлер, Трістан Марквардт;
з Австрії: Ганс Айххорн, Соня Хартер, Макс Оравін, Марко Дініч, Роберт Просер, Франциска Фюхсл;
зі Швейцарії: Ойґен Ґомрінґер, Левін Вестерман, Сімон Лаперт, Саша Гарцетті, Маріна Скалова;
з Румунії: Андрей Доша, Клаудіу Комартін; із Польщі: Кшиштоф Чижевський, Іза Хруслінська;
з Молдови: Паула Ерізану; з Ізраїлю: Аґі Мішоль, Йонатан Кунда;
з Нідерландів: Ліке Марсман;
з України: Ігор Померанцев, Сергій Жадан, Юрій Іздрик, Іван Малкович, Дмитро Павличко, Йосиф Зісельс, Ірина Цілик, Григорій Семенчук та ін.
«Родзинка цьогорічного фестивалю у тому, – розповідає його директорка Євгенія Лопата, – що його фокусом є молода європейська поезія. Ми проведемо як поетичні читання, так і воркшопи, показ фільму, а також дві музичні події з цієї теми. Відповідно, більша частина учасників MERIDIAN CZERNOWITZ – молоді поети й поетки. Також у фестивалі візьмуть участь дванадцять авторів віком до 30 років з різних поліетнічних регіонів нашої країни та підконтрольних Україні міст Донбасу. Поруч із ними в Чернівцях виступатимуть такі метри поезії, як Ойґен Ґомрінґер, Дмитро Павличко та Іван Малкович».
На VIII Міжнародному поетичному фестивалі MERIDIAN CZERNOWITZ відбудеться Babelsprech.International – спільний проект Literarischen Colloquiums (Berlin) та Meridian Czernowitz, Літературних домів Відню та Базелю, а також словенського партнера I.D.I.O.T. На чотири дні до Чернівців приїдуть молоді автори з Німеччини, Австрії, Швейцарії, Нідерландів, Румунії, Молдови та України (всього 18 учасників) для обговорення ролі поезії, роботи над перекладами та міжкультурного спілкування. Результатом їхньої комунікації стануть спільні читання 9 та 10 вересня.
На дискусійному майданчику цьогорічного фестивалю учасники звернуться до теми конфліктів пам’яті та шляхів їх вирішення, розглянуть досвід України та інших країн Європи. 9 вересня відбудеться всеукраїнська прем’єра нового довгоочікуваного роману Сергія Жадана «Інтернат». Цей твір висвітлює, як змінилось життя звичайних людей, коли на Сході України почалася війна. Окрім згаданої книжкової новинки, також відбудеться реп- презентація нової поетичної збірки Юрія Іздрика «Папіроси».
Учасники та гості фестивалю також зможуть відвідати Садгірську синагогу, яка в радянські часи використовувалася як майстерня для ремонту сільськогосподарської техніки, а з часом взагалі перетворилась на склад. Синагогу відновили й відкрили цього року.
Окрім якісної поезії, організатори підготували музичні події та кінопокази: електронна музика у взаємодії з візуальною поезією із Австрії та Німеччини, традиційний концерт єврейської музики, показ короткометражних фільмів-переможців Міжнародного фестивалю кінопоезії “Zebra” зі всього світу, а також фільму Ігоря Померанцева та Лідії Стародубцевої під назвою «Ампутація» про трагічні наслідки війни на Сході України.
Вхід на всі заходи вільний.Програма фестивалю:
http://www.meridiancz.com/prohrama-festyvalyu-2017/ четвер, 7 вересня
14:00 - 14:45
Подія: Прес-конференція організаторів фестивалю
Локація: Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51)
Учасники: Сергій Жадан, Петро Рихло, Святослав Померанцев, Євгенія Лопата, Макс Чоллек (Німеччина)UA / DE
15:00 - 16:15
Подія: Презентація книжки “Господи, ти відкриєш мої уста. Йосиф Зісельс у розмовах з Ізою Хруслінською”
Локація: Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51)
Учасники: Йосиф Зісельс, Іза Хруслінська
Модератор: Сергій Воронцов UA
16:30 - 17:30
Подія: Презентація книжки «Українсько-єврейська зустріч: культурні виміри» Вольфа Московича
Локація: Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51)
Учасники: Вольф Москович
Модератор: Наталія Федущак UA
17:45 - 18:45
Подія: Лекція “Завтрашня Європа з перспективи Чернівців”
Локація: Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51)
Учасник: Кшиштоф Чижевський (Польща)
Модератор-перекладач: Олександр Бойченко PL / UA
19:30 - 21:30
Подія: Міжрегіональна молодіжна поетична сцена
Локація: Центральний палац культури, пл. Театральна, 5, 3-й поверх
Учасники: Аліна Вавринюк, Мирослав Гончарук-Хомин, Микита Григоров, Дмитро Журавель, Денис Киркач, Пилип Лавров, Корнелія Остапів, Валерій Пузік, Ірина Рехло, Анастасія Соняшник, Аліна Стаменова, Вікторія Тимонова.
Модератор: Сергій Жадан UA / RU / DE
21:45- 22:45
Подія: Contrabanda Party: Лiнiя Маннергейма (концерт)
Локація: Центральний палац культури, пл. Театральна, 5, 3-й поверх
Учасники: Сергій Жадан, Євген Турчинов (“Собаки в космосі”), Олег Каданов (“Оркестр Че”) UA п’ятниця, 8 вересня
11:15 - 12:00
Подія: Офіційне відкриття фестивалю
Локація: Мармурова зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(вул. Коцюбинського, 2)
Модерація: Євгенія Лопата DE / UA
12:30 - 14:00
Подія: Поетичні читання: Німеччина та Швейцарія
Локація: Червона зала Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
(вул. Коцюбинського, 2)
Учасники: Андреас Альтман, Ненсі Гюнґер, Левін Вестерман
Модерація та переклад: Петро Рихло, Марк Бєлорусець DE / UA
14:30 - 15:15
Подія: Лекція Петра Рихла “Поезія Пауля Целана як рана і місія”
Локація: Центральний палац культури, пл. Театральна, 5, 3-й поверх
Учасник: Петро Рихло DE / UA
15:45 - 16:45
Подія:«Конкретна поезія: зародження і розвиток»
Локація: Центральний палац культури, пл. Театральна, 5, 3-й поверх
Учасник: Ойґен Ґомрінґер (Швейцарія)
Модератор: Євгенія Лопата DE / UA
17:15 - 18:00
Подія: Поетичні читання: Росія
Локація: Центральний палац культури, пл. Театральна, 5, 3-й поверх
Учасник: Андрій Родіонов RU / DЕ
18:30 - 20:00
Подія: Творчий вечір Дмитра Павличка та Івана Малковича
Локація: Чернівецький музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської, пл. Театральна, 1
Учасники: Дмитро Павличко, Іван Малкович UA
20:30 -21:30
Подія: Юрій Іздрик: Реп-презентація збірки «Папіроси»
Локація: Центральний палац культури, пл. Театральна, 5, 3-й поверх
Учасники: Юрій Іздрик UA
22:00 - 23:30
Подія: Показ короткометражних фільмів-переможців Міжнародного фестивалю кінопоезії “Zebra” (Берлін, Німеччина)
Локація: Кінотеатр “Чернівці”, вул. Університетська, 10
Учасники: Томас Вольфарт (Німеччина), Євгенія Лопата DE / EN cубота, 9 вересня
11:30 - 13:00
Подія: Поетичні читання: Румунія та Молдова
Локація: Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51)
Учасники: Клаудіу Комартін, Андрей Доша, Паула Ерізану
Модератор-перекладач: Марін Герман RO / UА
13:30 - 14:45
Подія: Поетичні читання: Австрія
Локація: Буковинський Медіа Центр / Belle Vue (вхід з вул. Кобилянської, 2, 2-й поверх)
Учасники: Соня Хартер, Ганс Айххорн
Модерація та переклад: Петро Рихло, Марк Бєлорусець UA / DE
15:15 - 16:30
Подія: Публічна дискусія на тему «Czernowitz: інтернаціональний діалог як шлях вирішення конфліктів пам’яті»
Локація: Центральний палац культури, пл. Театральна, 5, 3-й поверх
Учасники: Макс Чоллек (Німеччина), Йосип Зісельс, Олександр Бойченко
Модерація: Ігор Померанцев DE / UA
17:00 - 18:30
Подія: Like they do in Babylon I: поезія з Німеччини, Швейцарії, Австрії, Румунії, Молдови та України в діалозі
Локація: Центральний палац культури, пл. Театральна, 5, 3-й поверх
Учасники: Макс Чоллек (Німеччина), Марко Дініч (Австрія), Андрей Доша (Румунія), Паула Ерізану (Молдова), Саша Гарцетті (Швейцарія), Ірина Купчинська (Україна), Макс Оравін (Австрія), Роня Отман (Німеччина), Роберт Просер (Австрія), Григорій Семенчук (Україна), Маріна Скалова (Швейцарія), Ірина Цілик (Україна)
Модерація та переклад: Євгенія Лопата UA / DE / RO
18:45
Трансфер
Чернівецький музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської, пл. Театральна, 1 – Літній театр, вул. Садова, 1а
19:30 - 20:45
Подія: Презентація нового роману Сергія Жадана «Інтернат»
Локація: Літній театр, вул. Садова, 1а
Учасник: Сергій Жадан
Модератор: Олександр Бойченко UA / DE
21:00 - 23:00
Подія: Парад поетів-учасників фестивалю
Локація: Літній театр, вул. Садова, 1а
Учасники: Андреас Альтман, Ганс Айххорн, Соня Хартер, Ненсі Гюнґер, Юрій Іздрик, Йонатан Кунда, Аґі Мішоль, Ігор Померанцев, Андрій Родіонов, Левін Вестерман, Сергій Жадан DE / UA / RU / IL
00:00 - 03:00
Подія: DJ Set “Refrain”
Локація: PK “Sorbonne”, вул. Університетська, 21а
Учасник: Марк Келлер (Німеччина) DE неділя, 10 вересня
10:00
Трансфер
Готель “Буковина”, вул. Головна, 141 – Садгірська синагога
10:45 - 11:30
Подія: Відвідування Садгірської синагоги. Поетичні читання
Локація: Садгірська синагога (вул. Ярослава Мудрого / колишня Моріса Тореза, 192-Г) DE / UA / IL
11:45
Трансфер
Садгірська синагога – Кінотеатр “Чернівці”
12:30 - 14:00
Подія: Показ фільму Ігоря Померанцева та Лідії Стародубцевої «Ампутація» (поезія і війна)
Локація: Кінотеатр “Чернівці”, вул. Університетська, 10
Учасники: Ігор Померанцев, Лідія Стародубцева UA / DE
14:30-15:15
Подія: Читання віршів Пауля Целана
Локація: Двір будинку Пауля Целана по вул. Саксаганського, 5
Учасники: Петро Рихло, Марк Бєлорусець
DE / UA / RU
15:30 – 16:00
Подія: За келихом червоного сухого з Ігорем Померанцевим. Прийом від організаторів фестивалю. Частування вином
Локація: Літературний целанівський центр (вул. Кобилянської, 51)
Учасник: Ігор Померанцев
UA / DE
16:30 – 17:30
Подія: Поетичні читання: Ізраїль
Локація: Буковинський Медіа Центр / Belle Vue (вхід з вул. Кобилянської, 2, 2-й поверх)
Учасники: Аґі Мішоль, Йонатан Кунда
Модератор-перекладач: Ірина Цілик
UA / IL / EN
18:00- 19:30
Подія: Like they do in Babylon II: поезія з Німеччини, Швейцарії, Австрії, Румунії, Молдови та України в діалозі
Локація: Театральна площа
Учасники: Міріам Драгіна (Україна), Клаудіу Комартін (Румунія), Сімон Лаперт (Швейцарія), Трістан Марквардт (Німеччина), Ліке Марсман (Нідерланди), Франциска Фюхсл (Австрія)
Модерація та переклад: Євгенія Лопата
DE / UA / RO
20:00- 21:00
Подія: Концерт єврейської музики під керівництвом Льва Фельдмана
Локація: Театральна площа
21:15 - 22:00
Подія: Перформанс електро-візуальної поезії “Я розриваю своє око, твоє дзеркальне відображення”
Локація: Театральна площа
Учасник: Макс Оравін (Австрія)
DE
У п’ятницю, 8 вересня, 18:30 – екскурсія Чернівцями для учасників та відвідувачів фестивалю німецькою мовою (безкоштовно). Місце збору: Центральна площа (перед ратушею).
У п’ятницю, 8 вересня, 23:30 – екскурсія “Вуличками нічних Черновіц” українською мовою. Місце збору – сквер Пауля Целана (на розі вул. Головної і вул. П. Целана) (безкоштовно).
Вхід на всі заходи вільний.