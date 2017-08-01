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Новини
14:21
15 серпня

У яких випадках надається соціальна відпустка на дитину?

12:25
15 серпня

Увага! Телефонні шахраї вдають із себе податківців та вимагають у бізнесу гроші

12:16
15 серпня

Чернівецька область: минулої доби у області виникло 6 пожеж

10:22
15 серпня

Як розрахувати податкову знижку на навчання

10:21
15 серпня

Зміна групи єдиного податку протягом року: як звітувати

10:17
15 серпня

Чернівецькі підприємці сплатили 1,5 млн. грн. водної ренти

10:13
15 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 14 серпня 2017 року

09:28
15 серпня

Центр Чернівців сьогодні без водопостачаня

09:26
15 серпня

Сьогодні у Чернівцях по вул. Ентузіастів та бульваоі не буде ні світла, ні води

08:54
15 серпня

Як оскаржити блокування податкової накладної

08:54
15 серпня

Яка відповідальність за відсутність у фіскальному чеку обов’язкових реквізитів

08:51
15 серпня

Цього року чернівецьким бізнесменам відшкодовано понад 80 мільйонів ПДВ

14:57
14 серпня

Майже 15 тисяч буковинців працюють на умовах неповної зайнятості

14:09
14 серпня

Товариство з обмеженою відповідальністю заборгувало Чернівецькій міській раді 192 тис. грн.

11:39
14 серпня

Як поводитись працівнику під час візиту інспектора праці?

11:31
14 серпня

Через укус змії до лікарні госпіталізували 16-річного хлопця

10:25
14 серпня

Чернівецький бізнес сплатив понад 168 мільйонів ПДВ

10:24
14 серпня

На які виплати не нараховується ЄСВ

10:22
14 серпня

Для чернівчан проведуть екскурсію на МАЯК

09:47
14 серпня

Право на відпустку для працівника-інваліда

09:43
14 серпня

Якщо заблоковані накладні на залишки товарів, або послуги – подайте таблицю даних платника

09:41
14 серпня

За ліцензії на торгівлю алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 8,2 млн. грн.

09:39
14 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 серпня 2017 року

09:30
14 серпня

ДФС Буковини: власники землі та землекористувачі не пізніше 29 серпня мають сплатити земельний податок

09:17
14 серпня

Чи оподатковується нерухомість, яка перебуває у власності фізосіб-сільгоспвиробників?

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
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Що, Де, Коли
15 серпня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Як розрахувати податкову знижку на навчання

Вчора, 10:22 / Коментарів: 0
Чернівецька ОДПІ нагадує, що платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.

Алгоритм нарахування податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання, за наслідками звітного податкового 2016 р. розраховується так:

• визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної плати на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму ПСП за її наявності;
• на підставі підтвердних документів визначається сума (вартість) витрат платника податку — резидента, дозволених до включення до податкової знижки, яка не повинна перевищувати для студентів, які навчаються на денній формі навчання — 19 300 грн (1 930 грн × 10 міс). Водночас при розрахунку понесених витрат слід враховувати, що розмір понесених витрат не повинен перевищувати встановленого у договорі розміру оплати за відповідний звітний період;
• розраховується сума ПДФО, на яку зменшуються податкові зобов’язані у зв’язку з використанням права на податкову знижку:
• з суми ПДФО, утриманого (сплаченого) із заробітної плати за рік, віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату за навчання, та ставки податку.




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