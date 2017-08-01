Зміна групи єдиного податку протягом року: як звітувати

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що ДФСУ у підкатегорії 107.12 ресурсу "ЗІР" зазначила, що платники єдиного податку II групи у податковій декларації окремо відображають:



1) щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ПКУ;

2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15% (у разі перевищення обсягу доходу) (пп. 296.5.2 ПКУ).



Платники єдиного податку III групи (фізичні особи - підприємці) у податковій декларації окремо відображають:

1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 відсотків (у разі перевищення обсягу доходу) (пп. 296.5.3 ПКУ).



ФОП – платник єдиного податку, який протягом року самостійно прийняв рішення про зміну групи платника єдиного податку (незалежно від обраної нової групи платника єдиного податку), подає до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця наростаючим підсумком у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, в якій заповнює відповідні розділи податкової декларації для відповідної групи платника єдиного податку, на якій перебував такий платник.



В подальшому податкова декларація подається наростаючим підсумком платниками єдиного податку I та II груп (за умови не перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного для цих груп) у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду, а платниками єдиного податку III групи у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду, в якій заповнюються відповідні розділи (показники господарської діяльності):



• для платника єдиного податку відповідної групи, на якій перебував такий платник – показники за минулий період;

• для платника єдиного податку відповідної групи, яку обрав (на якій перебуває) такий платник – показники за податковий (звітний) період.

