Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 14 серпня 2017 року

Упродовж минулої доби до підрозділів Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшло 312 звернень, у тому числі 26 – з ознаками кримінальних правопорушень. Серед них – 17 крадіжок, 2 факти заволодіння автомобілем, 6 правопорушень пов’язаних з наркотиками та 1 дорожньо-транспортна пригода з потерпілими - інформує Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області.



Поліцейськими розкрито 9 кримінальних правопорушень, які мали місце минулої доби. Також працівниками ГУНП в Чернівецькій області проведено певну роботу щодо розкриття злочинів, які були зареєстровані раніше. Зокрема, розкрито 1 грабіж та 3 крадіжки.



14 серпня поліцейськими складено 125 протоколів про адміністративні правопорушення, з яких 104 – за порушення Правил дорожнього руху, у тому числі 12 протоколів на водіїв за керування транспортними засобами у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння (стаття 130 КУпАП).



Упродовж минулої доби на території області подій резонансного характеру не зареєстровано.

