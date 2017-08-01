Центр Чернівців сьогодні без водопостачаня

У зв`язку з аварійно-ремонтними роботами на перехресті вулиць Шевченка – Гонти, 15.08.2017 р. з 10:00год. до 20:00 год., без водопостачання залишаться вулиці: Кобилянська (від вул. Вірменської до вул. Шевченка), Шевченка (від вул. Кобилянської до вул. Руської), Гонти, Раймунда Фрідріха Кайндля та прилеглі. Про це інформує прес-служба міської ради.



Також у зв’язку з заміною насосно-силового обладнання по підвищенню тиску холодної води на ГТП-3Ю (Комарова, 30) 15.08.2017 року з 12:00 год. до 16:00 год. буде відсутнє водопостачання на будинки:



вул. Героїв Майдану –85, 87; 97; 97А; 99; 101; 103А; 103Б; 103В; 103Г.

вул. Комарова – 32; 54 та прилеглі.



КП «Чернівціводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності.