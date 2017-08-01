Цього року чернівецьким бізнесменам відшкодовано понад 80 мільйонів ПДВ

Упродовж семи місяців цього року платникам податку на додану вартість, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, відшкодовано 80,8 млн. грн. ПДВ, що на 46,0 млн. грн., або у 2,3 рази більше, ніж торік. У липні чернівецьким суб’єктам господарювання держава повернула 10,5 млн. грн. ПДВ - повідомляє Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



За словами начальника Чернівецької ОДПІ Миколи Загарюка, за рахунок запровадження з 1 квітня 2017 року Електронного реєстру автоматичного відшкодування ПДВ, процес повернення бюджетних коштів платникам став максимально прозорим. Електронний реєстр автоматичного відшкодування ПДВ забезпечує ефективний моніторинг адміністрування ПДВ та унеможливлює корупційні ризики при відшкодуванні податку на додану вартість.





