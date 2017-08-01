Як здати в оренду пай, щоб не стати жертвою обману

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Новини
09:28
15 серпня

Центр Чернівців сьогодні без водопостачаня

09:26
15 серпня

Сьогодні у Чернівцях по вул. Ентузіастів та бульваоі не буде ні світла, ні води

08:54
15 серпня

Як оскаржити блокування податкової накладної

08:54
15 серпня

Яка відповідальність за відсутність у фіскальному чеку обов’язкових реквізитів

08:51
15 серпня

Цього року чернівецьким бізнесменам відшкодовано понад 80 мільйонів ПДВ

14:57
14 серпня

Майже 15 тисяч буковинців працюють на умовах неповної зайнятості

14:09
14 серпня

Товариство з обмеженою відповідальністю заборгувало Чернівецькій міській раді 192 тис. грн.

11:39
14 серпня

Як поводитись працівнику під час візиту інспектора праці?

11:31
14 серпня

Через укус змії до лікарні госпіталізували 16-річного хлопця

10:25
14 серпня

Чернівецький бізнес сплатив понад 168 мільйонів ПДВ

10:24
14 серпня

На які виплати не нараховується ЄСВ

10:22
14 серпня

Для чернівчан проведуть екскурсію на МАЯК

09:47
14 серпня

Право на відпустку для працівника-інваліда

09:43
14 серпня

Якщо заблоковані накладні на залишки товарів, або послуги – подайте таблицю даних платника

09:41
14 серпня

За ліцензії на торгівлю алкоголем і цигарками чернівецькі підприємці сплатили 8,2 млн. грн.

09:39
14 серпня

Оперативна обстановка в Чернівецькій області за 13 серпня 2017 року

09:30
14 серпня

ДФС Буковини: власники землі та землекористувачі не пізніше 29 серпня мають сплатити земельний податок

09:17
14 серпня

Чи оподатковується нерухомість, яка перебуває у власності фізосіб-сільгоспвиробників?

09:05
14 серпня

Внесок працюючих буковинців до бюджету склав понад 1 млрд. грн. податку на доходи фізичних осіб

08:59
14 серпня

Додаткова оплачувана відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війни

08:51
14 серпня

«Чернівцігаз Збут» направило майже 7 тисяч попереджень "злісним" боржникам

08:43
14 серпня

Індекс інфляції у липні 2017 року

08:41
14 серпня

29 дітей з Буковини вирушили на відпочинок до Молдови

13:45
10 серпня

Відповідальність за вчинення дій, прийняття рішень в умовах конфлікту інтересів

13:16
10 серпня

Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Чернівецької області

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметів У селі Лашківка Кіцманського району відбуваються бойові дії з використанням вибухових предметівВійна між головою сільради Борисом Нечаєм, депутатами та підприємцями триває у Лашківці та Витилівці не один день і уже не перший рік. Бойові дії то загострюються, то стихають, але не зникають.
У ніч на 8 серпня Лашківському сільському голові спалили автомобіль «Мерседес-Віто».

Ігор БУРКУТ, політолог:

НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІН НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у місті Чернівецький міський голова Олексій Каспрук розкрив мафію у містіНа прес-конференції для журналістів він так і сказав:
- У Чернівцях є мафія!
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Що, Де, Коли
15 серпня о 12.00
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
22 серпня о 11.00
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар.
На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).


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Як здати в оренду пай, щоб не стати жертвою обману

Сьогодні, 08:46 / Коментарів: 0
Пане Міністре, вітаю Вас! У мене є пай, який я хочу здати в оренду нашому місцевому фермеру. Прошу детально роз’яснити, як мені поступати і що робити, щоб не стати жертвою обману чи, не приведи Господи, попастися на вудку рейдерів?
Сергій Ткачук

Як здати в оренду пай, щоб не стати жертвою обмануМІНІСТР ЮСТИЦІЇ ПАВЛО ПЕТРЕНКО ІНФОРМУЄ

Які документи підтверджують право власності на землю?

Щоб передати землю в оренду Ви повинні мати документ, який підтверджує, що Ви є її власником. Документи, які посвідчують право власності на земельну ділянку, можна розділити на 2 групи.

Перша. Документи, видані до 1 січня 2013р.: державний акт на право приватної власності на землю; державний акт на право власності на землю чи державний акт на право власності на земельну ділянку.

Друга. Документи, які видавалися після 1 січня 2013.: свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Право постійного користування земельною ділянкою посвідчується державним актом на право постійного користування земельною ділянкою.
При зміні власника право власності на земельну ділянку без зміни її меж та цільового призначення також посвідчується договором купівлі-продажу або свідоцтвом про право на спадщину.

Які вимоги ставляться до орендаря?

Другим важливим питанням є вибір орендаря, з яким Ви у майбутньому підпишете договір оренди.
Відповідно до чинного законодавства орендарями земельних ділянок можуть бути:
- державні адміністрації всіх рівнів, Кабінет Міністрів та уряд Криму в межах повноважень, визначених законом;
- сільські, селищні, міські, районні та обласні ради, Верховна Рада Криму;
- громадяни і юридичні особи України, іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи, міжнародні об'єднання та організації, а також іноземні держави.
Між власником та орендарем має бути укладений договір оренди землі, зареєстрований відповідно до діючих на момент укладання законів.

Як має виглядати договір?

Договір укладається у письмовій формі й може бути посвідчений нотаріально. Він має містити інформацію про:
- об'єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування, розмір земельної ділянки);
- строк дії договору оренди;
- орендну плату (розмір, індексація, спосіб та умови розрахунків, строків, порядку її внесення і перегляду, відповідальність за несплату).

Строк дії договору для ділянок сільськогосподарського призначення – від 7 до 50 років.

Розмір щорічної орендної плати встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншим за 3% вартості земельної ділянки.

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися й інші умови.

Що робити, якщо кадастровий номер не вказаний?

Необхідно звернутися до спеціалізованого підприємства щодо виготовлення технічної документації із землеустрою.

Після цього треба пройти реєстрацію в регіональному підрозділі Держгеокадастру та зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Чи можна змінити умови договору чи розірвати його?

Зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін або у судовому порядку.
Договір може бути розірваний за згодою сторін або ж на вимогу однієї із сторін за рішенням суду.
Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, окрім випадків, коли така можливість прописана у самому договорі.
Після підписання договору земля одразу переходить у користування орендаря?

Ні, підписання договору є необхідною, але не достатньою умовою для того, щоб повноцінно вступити в права користування орендованою ділянкою. Право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації оренди земельної ділянки.

Куди звернутися, щоб провести реєстрацію договору оренди?

Провести державну реєстрацію права оренди земельної ділянки може будь-який суб’єкт держреєстрації: виконавчі органи сільських, селищних та міських рад; нотаріуси; центри надання адміністративних послуг; інші акредитовані суб'єкти.

Скільки коштує така процедура?

Держава чітко визначає вартість послуги з реєстрації договорів оренди в залежності від строку, за який буде реєстраторами проведено цю процедуру.
Вартість змінюється від 0,05 прожиткового мінімуму за реєстрацію протягом 5 робочих днів до 2,5 прожиткових мінімумів за термінову реєстрацію впродовж 2 години.

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