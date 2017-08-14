Теми Дня ТВА понеділок, 14.08.2017





Понеділок, 14.08.17:

- Депутати залишили Чернівці без садочка, обладнання, доріг, а декого - і без зарплат.

- Сніданок з'їж сам, обід розділи з Ревою, а вечерю віддай німцям.

- Одного із керівників Держархіву на Буковині впіймали на хабарі.

- Триває розслідування смерті 21-річного хлопця у Новоселицькій ЦРЛ.

- 3 сільради хочуть приєднатися до вже існуючих ОТГ на Буковині.

- Активісти хочуть перетворити три локації у Чернівцях на місця для творчих зустрічей.

- Арт-пікнік "Світло" відбувся у Чернівцях.