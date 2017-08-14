НАПЕРЕДОДНІ ВАЖЛИВИХ ЗМІНПутінські вибрики Заходу остаточно набридли, і він вдався до рішучих кроків. США запровадили нові санкції проти самого Путіна та всього його оточення. Їхнє майно і фінанси, що переховуються на Заході, можуть бути заарештовані, якщо власники не доведуть їхньої легальності. Велика Британія також запроваджує нову практику, яка дозволить конфісковувати нажите кримінальним шляхом майно іноземців. Час замислитися й українським олігархам.
в обласній державній адміністрації (каб. №418) відбудеться прес-конференція директора Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації Олександра Варжевського на тему: «Підсумки збирання ранніх зернових культур в області».
вул. Героїв Майдану, 176, (конференц-зала колишньої Шевченківської районної ради (ІІ поверх) відбудеться безкоштовний семінар. На семінарі розглядатимуться новації податкового законодавства (податок на прибуток, ПДВ, ПДФО, ЄСВ, єдиний податок, рентна плата, тощо).
Понеділок, 14.08.17: - Депутати залишили Чернівці без садочка, обладнання, доріг, а декого - і без зарплат. - Сніданок з'їж сам, обід розділи з Ревою, а вечерю віддай німцям. - Одного із керівників Держархіву на Буковині впіймали на хабарі. - Триває розслідування смерті 21-річного хлопця у Новоселицькій ЦРЛ. - 3 сільради хочуть приєднатися до вже існуючих ОТГ на Буковині. - Активісти хочуть перетворити три локації у Чернівцях на місця для творчих зустрічей. - Арт-пікнік "Світло" відбувся у Чернівцях.