На Буковині затримали «Volkswagen» з сигаретами

В межах спільної спеціальної прикордонної операції «Кордон - 2017», оперативними підрозділами Західного регіонального управління та прикордонниками відділу «Селятин» затримано автомобіль із підакцизним товаром. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Так, сьогодні близько другої години дня в ході проведення спільних заходів, в населеному пункті Селятин зупинено для перевірки автомобіль «Volkswagen-Т4».В результаті огляду транспортного засобу охоронцями кордону були виявлені коробки із сигаретами без акцизних марок. Понад 7500 пачок тютюнових виробів марки «Marble» до кордону транспортував наш співвітчизник. Сам товар скоріш за все, не довго мав затриматись по цю сторону кордону, при першій кращій нагоді сигарети скоріш за все мали потрапити до сусідньої Румунії.Для подальшого правового рішення автомобіль разом із товаром доставлено до прикордонного підрозділу.